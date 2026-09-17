Γιώργος Μαζωνάκης: «Καίει» τους γιατρούς το δελτίο του ΕΚΑΒ – «Αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες»

Νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου λίγο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως μέσα από το δελτίο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατέγραψαν όσα αντίκρισαν φτάνοντας στο σημείο, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά τους ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να τους δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου για πλασμαφαίρεση, όταν η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο επίσημο δελτίο, οι γιατροί που βρίσκονταν στο σημείο φέρεται να μη συνεργάστηκαν στην ενημέρωση των διασωστών για τον τραγουδιστή.

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Το δελτίο του ασθενοφόρου συμπληρώθηκε κατά τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» και περιγράφει την κατάσταση στην οποία τον βρήκαν οι διασώστες.

Στο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «οι γιατροί στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή».

Στο ίδιο δελτίο καταγράφονται και όσα είχαν γίνει μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρεται: «Βρέθηκε χωρίς ζωτικά, πρωτόκολλο ΚΑΡΠΑ στο σημείο από τον ιατρό, χορηγήθηκαν 2 mg αδρεναλίνη στο σημείο, καθόλου BLS με χρήση AED. O ιατρός στο σημείο τοποθέτησε φλέβα και χορήγησε αδρεναλίνη».

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Στο σχετικό έντυπο έχει επίσης σημειωθεί ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε αναπνοή όταν έφτασαν οι διασώστες.

Για όσα αντίκρισαν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ στο ιατρείο μίλησε και ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Όπως υποστήριξε, οι γιατροί «δεν ήξεραν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και περίμεναν να κάνουν οι διασώστες, οι οποίοι έκαναν τρεις κύκλους, με ό,τι προβλέπεται».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διασώστες βρήκαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση και αμέσως τον τοποθέτησαν οριζόντια, προκειμένου να συνεχίσουν την προσπάθεια ανάνηψης.

«Τον έβαλαν οριζόντια, έκαναν ό,τι απαιτούνταν, δυστυχώς δεν ανατάχθηκε, τον κατέβασαν με οξυγόνο στο ασθενοφόρο και από εκεί τον μετέφεραν στο ΕΛΠΙΣ».

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι γιατρός κατέβηκε μαζί με τον τραγουδιστή μέχρι το ασθενοφόρο, αλλά τελικά δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο.

«Δεν τον συνόδευσε ο γιατρός, έφθασε στο ασθενοφόρο, όταν άκουσε ότι πάμε στο ΕΛΠΙΣ δεν ακολούθησε».

Ερωτηθείς για την ΚΑΡΠΑ που φέρεται να γινόταν πριν φτάσουν οι διασώστες, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ ανέφερε ότι «όταν πήγαν οι διασώστες τον βρήκαν σε ημικαθιστή θέση και να του κάνουν ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι», προσθέτοντας με έμφαση: «Αυτό δεν είναι ΚΑΡΠΑ».

Το δελτίο του ΕΚΑΒ και οι μαρτυρίες των διασωστών αποτελούν πλέον μέρος των στοιχείων που εξετάζονται στην έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ οι δύο γιατροί έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι.

Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης 17.09.2026 στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι.