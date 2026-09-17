Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: Τα πρώτα λόγια του γιατρού από την φυλακή – «Ζήτημα χρόνου να “φύγει”»

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για το ζευγάρι των γιατρών που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία συγκλόνισε το πανελλήνιο. Από τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που λειτουργούσαν χωρίς άδεια, και τα λάθη που έγιναν την μοιραία Τετάρτη (09.09.2026) στην κλινική του Κολωνακίου, μέχρι τις αντιφάσεις τους, την διαγραφή και απόκρυψη δεδομένων και το «κατηγορώ» στο ΕΚΑΒ.

Οι αρχές έχουν συλλέξει μία σειρά σημαντικών στοιχείων και προσπαθούν να ρίξουν φως στην υπόθεση που συγκλόνισε μία ολόκληρη χώρα. Οι έρευνες εστιάζουν στους δύο γιατρούς που κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Σε ξεχωριστά κελιά και υπό υψηλή προστασία, κρατούνται ο 58χρονος γιατρός και η 56χρονη σύζυγός του. Ο κατηγορούμενος είχε ανακοινώσει και ξεκινήσει από χτες (16.09.2026) απεργία πείνας σε περίπτωση προφυλάκισής του, την οποία «έσπασε» σχεδόν 24 ώρες μετά καθώς έγινε κανονικά η σίτισή του. Στην γυναικεία πτέρυγα του σωφρονιστικού ιδρύματος, η 56χρονη γιατρός βρίσκεται στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου – η οποία μεταφέρθηκε στις φυλακές Θήβας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται η αίτηση αποφυλάκισης του 58χρονου, ενώ σύμφωνα με το Star, ακόμη και μέσα από τη φυλακή αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση. Τα πρώτα λόγια που είπε ο γιατρός όταν μπήκε στην πτέρυγά του, στους συγκρατούμενούς του φέρεται να ήταν: «Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα “έσκαγε” η βόμβα».

Από την άλλη, η 56χρονη γιατρός είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Φέρεται επίσης να ενημερώθηκε για την λειτουργία της φυλακής και να ρώτησε: «Τι ώρες μπορώ να έχω επισκεπτήριο; Ποιες μέρες μπορούν να έρθουν οι άνθρωποί μου; Πώς μπορούν να μου καταθέσουν χρήματα;».

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Η παράνομη σάουνα

Η άρση τηλεφωνικού απορρήτου, έλεγχοι στα οικονομικά τους αλλά και έρευνες στα ιατρεία και τα ακίνητά τους, αναμένονται να ξετυλίξουν το κουβάρι γύρω σχετικά με τον θάνατο του τραγουδιστή.

Όπως αποκάλυψε στο Mega ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί και σε δεύτερο ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ. Κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε μία σάουνα.

Όπως εξήγησε ο αστυνομικός συντάκτης, η λειτουργία σάουνας σε ιατρείο προϋποθέτει ειδικές άδειες και συγκεκριμένες προδιαγραφές, μεταξύ άλλων για τον αερισμό, την υγρασία και την πυροπροστασία, οι οποίες αφορούν εγκαταστάσεις θερμότητας και ατμού. Καθώς οι απαιτούμενες προϋποθέσεις δεν υπήρχαν, ζητήθηκε η αφαίρεσή της.

Δεν είδαν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλογραφία μεταξύ του ΙΣΑ και των δύο γιατρών. Όπως ανέφερε, είναι ήδη γνωστό ότι τον Ιούλιο του 2026 οι γιατροί είχαν αποστείλει έγγραφο στο οποίο γινόταν αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών φέρεται να γνώριζε πως το ιατρείο ης οδού Καρνεάδου δεν λειτουργούσε σαν παθολογικό ιατρείο. Στο πλαίσιο της δικαστικής και εισαγγελικής έρευνας για την τραγική υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή, ο ΙΣΑ παρέδωσε στις αρχές το ιστορικό των τεσσάρων ελέγχων που διενήργησε η Επιτροπή Ελέγχου στο επίμαχο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Οι τέσσερις συγκεκριμένοι έλεγχοι-επισκέψεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις ανακοινώσεις, εξελίχθηκαν ως εξής:

Πρώτος Έλεγχος (17 Ιανουαρίου 2024)

Τι συνέβη: Η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ πραγματοποίησε επανέλεγχο και επιτόπια αυτοψία στα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία.

στα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία. Διαπίστωση: Καταγράφηκε η νόμιμη λειτουργία του χώρου, χωρίς να εντοπιστούν μη νόμιμα ή μη δηλωμένα ιατρικά μηχανήματα.

Δεύτερος Έλεγχος (25 Ιουλίου 2025)

Τι συνέβη: Διενεργήθηκε νέος, αιφνιδιαστικός έλεγχος -αυτοψία από τους ελεγκτές του Συλλόγου.

-αυτοψία από τους ελεγκτές του Συλλόγου. Διαπίστωση: Εντοπίστηκαν τα ιατρικά μηχανήματα που είχαν ήδη δηλωθεί νόμιμα από το 2018, καθώς και ένα μηχάνημα φυγοκέντρου. Έγινε έγγραφη σύσταση στον υπεύθυνο γιατρό για την άμεση απομάκρυνσή του ή την προσκόμιση της απαραίτητης άδειας.

Τρίτος Έλεγχος (17 Σεπτεμβρίου 2025)

Τι συνέβη: Η Επιτροπή μετέβη εκ νέου στο σημείο για προγραμματισμένο αιφνίδιο έλεγχο -αυτοψία, ώστε να διαπιστώσει αν υπήρξε συμμόρφωση.

-αυτοψία, ώστε να διαπιστώσει αν υπήρξε συμμόρφωση. Διαπίστωση: Ο έλεγχος απέβη άκαρπος και ματαιώθηκε, καθώς το ιατρείο βρέθηκε κλειστό και κανείς δεν άνοιξε την πόρτα στους ελεγκτές.

Τέταρτος Έλεγχος (Σεπτέμβριος 2026 – Μετά το συμβάν)

Τι συνέβη: Πραγματοποιήθηκε κατεπείγουσα, νέα αυτοψία αμέσως μετά την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη, έπειτα από σχετικό αίτημα των αρχών και του Υπουργείου Υγείας.

αμέσως μετά την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη, έπειτα από σχετικό αίτημα των αρχών και του Υπουργείου Υγείας. Διαπίστωση: Σε αυτόν τον έλεγχο εντοπίστηκαν τελικά στον χώρο δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, για τα οποία ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι δεν είχε δώσει ποτέ έγκριση ούτε είχαν δηλωθεί, με τον πρόεδρο του Συλλόγου να κάνει λόγο για «συστηματική παραπλάνηση» των ελεγκτών κατά το παρελθόν

Ωστόσο, από την αλληλογραφία προκύπτει ότι σχετική αναφορά υπήρχε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025. Συγκεκριμένα, σε έγγραφο που είχε αποσταλεί στις 9 Σεπτεμβρίου του 2025, γινόταν και πάλι αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας», ενώ περιλαμβανόταν και η λέξη «περί αφαίρεσης», γεγονός που, φαίνεται να παραπέμπει σε διαδικασία πλάσμαφαίρεσης.

Ακόμη και όταν η 56χρονη γιατρός δήλωσε στον Ιατρικό Σύλλογο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, στέλνοντας τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος έναντι 29.509 ευρώ στις 23 Ιουλίου 2026, ο ΙΣΑ δεν έβαλε λουκέτο στο ιατρείο, αλλά όρισε έλεγχο για δύο μήνες μετά. Οι ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποτελούν πλέον και αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας, σε μία περίοδο κατά την οποία τόσο το υπουργείο Υγείας όσο και ο ίδιος ο ΙΣΑ ζητούν την επαναφορά του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο καταργήθηκε το 2019.