Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια του Ιονίου: Ποια δρομολόγια ακυρώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες εξελίξεις από τις αρμόδιες αρχές
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Κακοκαιρία σφυροκοπά σήμερα (05.01.2026) τα νησιά του Ιονίου με θυελλώδεις ανέμους να πνέουν στα ανοιχτά, προκαλώντας την ακύρωση αρκετών δρομολογίων πλοίων.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ξεκινήσει ήδη να ακυρώνουν τα δρομολόγια των πλοίων μεταξύ των περιοχών του Ιονίου. Σύμφωνα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία «Levante Ferries» δεν θα γίνουν τα δρομολόγια από Πάτρα προς Σάμη και Ιθάκη στις 13:00, καθώς και από Ιθάκη προς Σάμη στις 17:15.

Έχουν ήδη ακυρωθεί τα πρωινά δρομολόγια Σάμη προς Ιθάκη και από Ιθάκη προς Σάμη και Πάτρα.

Παράλληλα, δεν εκτελέστηκαν τα δρομολόγια της γραμμής Ζάκυνθος – Κυλλήνη στις 09:45 και δεν θα γίνει και το Κυλλήνη-Ζάκυνθος στις 11:45.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες εξελίξεις από τις αρμόδιες αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν την προσέλευσή τους στα λιμάνια.

