«Δεν αντιλήφθηκα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα, αμαυρώθηκε το όνομά μου» δηλώνει η 45χρονη με την Porsche

«Είμαι σε σοκ. Θέλω να πω ότι είμαι χαρούμενη που ζούμε και οι τρεις. Μαθαίνω καθημερινά από τους δικηγόρους μου για τα παιδιά. Ζητώ ταπεινά συγνώμη, είμαι ένας άνθρωπος ταπεινός. Έχει αμαυρωθεί το όνομά μου» είπε στο LiveNews, η 45χρονη με την Porsche, που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα με τους δύο τραυματίες στη Θέρμη, την Παρασκευή (29.8.25).

«Έγινε ένα ατύχημα δεν έκανα κάτι. Ούτε αντιλήφθηκα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» είπε η οδηγός της Porsche στον Νίκο Ευαγγελάτο, τονίζοντας ότι «δε θυμάμαι τι έγινε, ήμουν σε απόλυτο σοκ. Έχω δώσει κατάθεση. Είμαι κουρασμένη ήμουν 4 μέρες έγκλειστη, δεν έχω φάει, δεν έχω κοιμηθεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι χάλια, χάλια, καταβεβλημένη. Είμαι μία γυναίκα με ευγενική ψυχή και νοιαζόμουν όλες τις μέρες και μάθαινα για τους ανθρώπους και μάθαινα από τους δικηγόρους μου»

Σε ερώτηση γιατί η 45χρονη δεν κάλεσε το ΕΚΑΒ αμέσως μετά το τροχαία, η ίδια απάντησε:

«Ήμουν αιμόφυρτη σε σοκ, τηλεφωνήσαμε στο ΕΚΑΒ και δεν είχα και κινητό, καταστράφηκε στο ατύχημα. Πήγα στο νοσοκομείο χωρίς παπούτσια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LiveNews, Αστυνομία και ΕΚΑΒ κλήθηκαν από έναν περαστικό…

«Ήμουν σε σοκ και συνεχίζω. Ήμουν 4 μέρες προφυλακισμένη. Είμαι χαρούμενη που ζουν τα παιδιά κι εγώ. Δεν αντιλήφθηκα το όχημα. Θέλω να ζητήσω συγνώμη στα παιδιά. Δεν ισχύει τίποτα. Ούτε έτρεχα ούτε ήμουν μεθυσμένη» τονίζει η 45χρονη.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος της γυναίκας «δεν βρέθηκε στο αίμα της κάποια ουσία. Η ίδια ανέφερε ότι πήρε ένα Ζάναξ. Στη δικογραφία υπάρχει αιματολογική για την αιθανόλη. Ζάναξ δεν πήρε και θα το δείξουν και οι εξετάσεις».

Νωρίτερα, η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.