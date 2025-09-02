ΔΕΘ 2025: «Φρούριο» το Σάββατο το κέντρο της Θεσσαλονίκης – Drones, κάμερες και 2.500 αστυνομικοί

Τουλάχιστον 2.500 αστυνομικοί, κάμερες, drones και θωρακισμένα οχήματα επιστρατεύονται εν όψει της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο θα μετατραπεί σε «φρούριο», με χιλιάδες αστυνομικούς και drones κατά την διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου 6 Αυγούστου για την 89η ΔΕΘ.

Η παρουσία της αστυνομίας θα είναι εμφανής από νωρίς το πρωί σε κομβικά σημεία της πόλης ενώ διμοιρίες των ματ θα βρίσκονται γύρω από το συνεδριακό κέντρο.

Παράλληλα με κλούβες και κιγκλιδώματα θα στηθεί φραγμός, ώστε οι διαδηλωτές να παραμείνουν σε απόσταση ασφαλείας.

Τον χορό των κινητοποιήσεων ανοίγουν την Παρασκευή τα σώματα ασφαλείας με συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο στις 18.00 το απόγευμα, ενώ το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν τέσσερις εκδηλώσεις.

Στην πλατεία της ΧΑΝΘ το ΠΑΜΕ, στο άγαλμα Βενιζέλου ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΚΕΕΡΦΑ, στην Καμάρα συλλογικότητες και αντιεξουσιαστές και στην πλατεία Αγίας Σοφίας μέλη της ΟΚΔΕ.

Σε ετοιμότητα θα βρίσκεται και ο Αίαντας, το όχημα εκτόξευσης νερού ενώ drones της ΕΛΑΣ θα παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις από αέρος, μεταδίδοντας ζωντανά τις εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων.

Παράλληλα αστυνομικοί θα βρίσκονται εντός και εκτός κεντρικών σταθμών του Μετρό προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετακίνηση των επιβατών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης θα ισχύσουν από το πρωί τις Παρασκευής με απαγόρευση στάθμευσης και εκτροπές της κυκλοφορίας.