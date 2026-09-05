ΔΕΘ 2026: Live τα εγκαίνια της έκθεσης και η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το σχέδιο για τη ΔΕΘ είναι πράγματι οραματικό

«Μεγάλη πρόκληση η τήρηση του χρονοδιαγράμματος - το 2030, που είναι μια ημερομηνία ορόσημο σε επίπεδο συνολικού πολιτικού αφηγήματος, για να μπορούμε να μιλήσουμε για μια παρέμβαση, η οποία θα αλλάξει συνολικά όλη την όψη της πόλης

Καθιστά την ΔΕΘ και τον εκθεσιακό αυτό χώρο μοναδικό για τα δεδομένα πολλών μεγάλων πόλεων.

Αυτή εξαρχής ήταν και η πρόθεσή μας, να μπορέσουμε να κρατήσουμε την Έκθεση στον χώρο που βρίσκεται εδώ και 100 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε την ανάπλαση της ΔΕΘ, ως μια ευκαιρία για μια πολύ μεγάλης εμβέλειας αστική παρέμβαση στην ίδια την πόλη.

Άρα, εδώ έχουμε πραγματικά την ευκαιρία όχι μόνο να κάνουμε μια μεγάλης κλίμακας ανάπλαση, αλλά να τοποθετήσουμε τις υποδομές της ΔΕΘ στο επίκεντρο των αντίστοιχων ανταγωνιστικών χώρων σε όλη την Ευρώπη και προφανώς να αυξήσουμε και πολύ τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.