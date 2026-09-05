ΔΕΘ 2026: Live τα εγκαίνια της έκθεσης και η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα

Ανοίγει σήμερα, Σάββατο (5.9.26), τις πύλες της η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, τη συμμετοχή 25 χωρών και την Ιαπωνία ως τιμώμενη χώρα. Στις 10 το πρωί, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιείται ο αγιασμός στο κτίριο διοίκησης της ΔΕΘ και στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Έκθεσης. Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη ΔΕΘ και περιλαμβάνει 11 θεματικές ενότητες, με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, την καινοτομία, την ενέργεια και τις διεθνείς συμμετοχές.
Εκεί θα πραγματοποιηθεί μια ειδική performance με τα παραδοσιακά ιαπωνικά τύμπανα Taiko.
Ωστόσο η επικοινωνία ήταν δυσκολη και κάποια στιγμή ακούγεται να λέει «Τι να κάνει με τόσο κόσμο ο καημένος;».
Ο πρωθυπουργός περιηγήθηκε σχεδόν σε όλα τα περίπτερα στον χώρο που έχει το υπουργείο Παιδείας και μίλησε με εκπροσώπους πολλών πανεπιστήμιων που επιδεικνύουν στην ΔΕΘ την πρόοδο και τις εφαρμογές που έχουν δημιουργήσει. Στο πλευρό του όλη την ώρα ήταν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη
Αφιέρωσε αρκετό χρόνο στο ρομπότ και φάνηκε ενθουσιασμένος
Στη συνέχεια συνομίλησε με φοιτητές από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
«Μεγάλη πρόκληση η τήρηση του χρονοδιαγράμματος - το 2030, που είναι μια ημερομηνία ορόσημο σε επίπεδο συνολικού πολιτικού αφηγήματος, για να μπορούμε να μιλήσουμε για μια παρέμβαση, η οποία θα αλλάξει συνολικά όλη την όψη της πόλης
Καθιστά την ΔΕΘ και τον εκθεσιακό αυτό χώρο μοναδικό για τα δεδομένα πολλών μεγάλων πόλεων.
Αυτή εξαρχής ήταν και η πρόθεσή μας, να μπορέσουμε να κρατήσουμε την Έκθεση στον χώρο που βρίσκεται εδώ και 100 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε την ανάπλαση της ΔΕΘ, ως μια ευκαιρία για μια πολύ μεγάλης εμβέλειας αστική παρέμβαση στην ίδια την πόλη.
Άρα, εδώ έχουμε πραγματικά την ευκαιρία όχι μόνο να κάνουμε μια μεγάλης κλίμακας ανάπλαση, αλλά να τοποθετήσουμε τις υποδομές της ΔΕΘ στο επίκεντρο των αντίστοιχων ανταγωνιστικών χώρων σε όλη την Ευρώπη και προφανώς να αυξήσουμε και πολύ τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συνομίλησε με μικρούς μαθητές που συμμετέχουν σε εργαστήριο.
Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το περίπτερο της ΜΕΤΚΑ και είχε μια συνομιλία με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο. Ακολούθησε το περίπτερο της Helleniq Energy και μίλησε με τον Ανδρέα Σιάμισιη τον διευθύνοντα σύμβουλο
Η ατάκα του πρωθυπουργού στην επίσκεψή του στο περίπτερο της εφημερίδας Espresso. Αφού τους χαιρέτησε όλους είπε: «Ευτυχώς που δεν είμαι στο εξώφυλλο». Στη συνέχεια πέρασε και από άλλα περίπτερα άλλων ΜΜΕ της βόρειας Ελλάδας.
Στη συνέχεια σταμάτησε σε μια καντίνα όπου τον κέρασαν την αφιλτράριστη ρετσίνα.
Ο εκπρόσωπος του Απόλλωνα Καλαμαριάς είπε «Πέρυσι μας κάνατε ποδαρικό και ανεβήκαμε κατηγορία».
Συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo
Καλημέρα σας, το newsit.gr θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν σήμερα κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.