Διακοπή κυκλοφορίας στην Αθηνών – Κορίνθου λόγω εκτροπής φορτηγού

Ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία
διόδια Ελευσίνας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12.8.2025) στην εθνική Αθηνών – Κορίνθου με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. 

Συγκεκριμένα, σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο, προχώρησε η Τροχαία λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Ειδικότερα, ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του φορτηγού, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απομάκρυνσης του οχήματος από το οδόστρωμα.

