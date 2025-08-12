Διακοπή κυκλοφορίας στην Αθηνών – Κορίνθου λόγω εκτροπής φορτηγού

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12.8.2025) στην εθνική Αθηνών – Κορίνθου με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο, προχώρησε η Τροχαία λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Ειδικότερα, ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του φορτηγού, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απομάκρυνσης του οχήματος από το οδόστρωμα.