Ρόδος: Σύλληψη παππού, πατριού και ιδιοκτήτριας καταστήματος επειδή έδωσαν μπύρα σε 14χρονο

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (23.05.2026) οι αστυνομικές αρχές στο νησί της Ρόδου, έπειτα από τη μεταφορά 14χρονου στο νοσοκομείο του νησιού, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Το βράδυ του Σαββάτου (23.05.2026) ένας 14χρονος Βρετανός βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Οι αρχές αμέσως βρέθηκαν στο κατάστημα που δώσανε αλκοόλ στον ανήλικο και προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις. Τον 34χρονο πατριό και τον 59χρονο παππού του 14χρονου και την 52χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Πρόκειται για οικογένεια Βρετανών, που είχαν έρθει για διακοπές και οι οποίοι μετέβησαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου εκεί σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, επέτρεψαν στον 14χρονο συγγενή τους, να καταναλώσει μπύρες σύμφωνα με τη rodiaki.

Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου και παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα Δευτέρα (25.05.2026) από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου.