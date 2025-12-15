Ελλάδα

Διακοπή κυκλοφορίας στην Αθηνών – Λαμίας, στα διόδια Αφιδνών: Ξέσπασε φωτιά σε φορτηγό

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες - Μόνο από την αριστερή λωρίδα περνούν τα οχήματα
Διόδια
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Αναστάτωση επικρατεί από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (15.12.2025), στην Αθηνών – Λαμίας, στα διόδια Αφιδνών, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε φορτηγό.

Για την ασφάλεια των οδηγών, η κυκλοφορία στην Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα έχει διακοπεί και διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα. Η φωτιά συνεχίζει και καίει το φορτηγό το οποίο έχει ακινητοποιηθεί στη ΛΕΑ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πως ξέσπασε η φωτιά στο φορτηγό.

diodia afidnes

Στο σημείο επικρατεί κυκλοφοριακό χάος, με τα οχήματα να έχουν σχηματίσει ουρές χιλιομέτρων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
204
167
107
87
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επιδοτήσεις – Το βαρύ κατηγορητήριο των «15» και τι υποστηρίζουν
Τελευταίοι ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, ο φερόμενος ως αρχηγός, Μύρων Χιλετζάκης και ο λογιστής, Γιώργος Λαμπράκης
Ορισμένοι από τους 15 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδεία αστυνομικών
46
Ελεύθερος ο 53χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου που αγνόησε τα σήματα και παρέσυρε μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση στην Θεσσαλονίκη
Ο οδηγός κατέθεσε ότι δεν έκανε κάτι παράνομο, τονίζοντας ότι τα ηχητικά σήματα τον βρήκαν πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές και λόγω του μήκους του λεωφορείου δεν πρόλαβε να περάσει
Τρένο 6
Newsit logo
Newsit logo