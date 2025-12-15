Διακοπή κυκλοφορίας στην Αθηνών – Λαμίας, στα διόδια Αφιδνών: Ξέσπασε φωτιά σε φορτηγό

Αναστάτωση επικρατεί από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (15.12.2025), στην Αθηνών – Λαμίας, στα διόδια Αφιδνών, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε φορτηγό.

Για την ασφάλεια των οδηγών, η κυκλοφορία στην Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα έχει διακοπεί και διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα. Η φωτιά συνεχίζει και καίει το φορτηγό το οποίο έχει ακινητοποιηθεί στη ΛΕΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πως ξέσπασε η φωτιά στο φορτηγό.

Στο σημείο επικρατεί κυκλοφοριακό χάος, με τα οχήματα να έχουν σχηματίσει ουρές χιλιομέτρων.