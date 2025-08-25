Ελλάδα

Διαρρήκτης στα Πατήσια έπεσε στο κενό για να αποφύγει τη σύλληψη – Νοσηλεύεται φρουρούμενος

Ο 43χρονος άνδρας αρχικά παραβίασε την μπαλκονόπορτα του διαμερίσματος ωστόσο γρήγορα τον αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης
Στο κενό έπεσε ένα διαρρήκτης στα Πατήσια όταν έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

Ο διαρρήκτης με καταγωγή από την Γεωργία αποπειράθηκε να διαρρήξει διαμέρισμα στην οδό Ανταίου στα Πατήσια, αλλά λογάριαζε χωρίς τον ιδιοκτήτη.

Ο 43χρονος άνδρας αρχικά παραβίασε την μπαλκονόπορτα του διαμερίσματος ωστόσο γρήγορα τον αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης και άρχισε να τον κυνηγά στο μπαλκόνι.

Ο διαρρήκτης πήδηξε στο κενό για να αποφύγει τη σύλληψη.  Άμεσα στην περιοχή έφτασε το ΕΚΑΒ και μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος, αφού ειδοποιήθηκε και η αστυνομία.

