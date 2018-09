Διεθνής διάκριση για Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων

Το πρώτο βραβείο Museums in Short 2018 στην κατηγορία της προώθησης απέσπασε το βίντεο από το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας με τίτλο «Tracing the footsteps of human society» («Εντοπίζοντας τα ίχνη της ανθρώπινης κοινωνίας»).