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Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας – Κανονικά η κυκλοφορία στην Ακαδημίας

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις ΤΕΕΜ, ενώ αυτή την ώρα εκκενώνεται το κτίριο της πρεσβείας στην οδό Ακαδημίας
Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας – Κανονικά η κυκλοφορία στην Ακαδημίας
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Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας, καθώς λίγο πριν τις 12 υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας. Ένα τηλεφώνημα, το οποίο, όπως αποδείχτηκε, ήταν φάρσα.

Στην πρεσβεία της Γαλλίας έσπευσαν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ. και πραγματοποιεί ελέγχους στους χώρους της πρεσβείας.

 

Λόγω του περιστατικού η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη.

Η αστυνομία είχε προχωρήσει στον αποκλεισμό του δρόμου. 

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

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