Φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία: Πάνω από 500 χιλιόμετρα ταξίδεψε ο καπνός – Βελτιωμένη η εικόνα στη Βαλένθια

Δραματική παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία και την Ισπανία από τις δύο μεγάλες φωτιές που μαίνονται και σήμερα (27.07.2026). Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους ενώ πάνω από 1 εκατ. στρέμματα έχουν γίνει στάχτη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη για να περιορίσουν τα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία, τη στιγμή που εθελοντές παλεύουν να σώσουν και χιλιάδες ζώα που είτε βρίσκονται στα δάση, είτε εγκλωβισμένα σε φλεγόμενες φάρμες. Η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη με τους ειδικούς να αναφέρουν πως τα μέτωπα της φωτιάς έχουν δημιουργήσει δικό τους «κλίμα» τα λεγόμενα σύννεφα «pyrocumulonimbus», γνωστά και ως «πύρινα νέφη».

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Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα συγκεκριμένα νέφη μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους καιρικές συνθήκες, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και κεραυνούς που καθιστούν τις πυρκαγιές ακόμη πιο απρόβλεπτες και επικίνδυνες.

Πάνω από 500 χλμ διένυσε ο καπνός της φωτιάς στη Γαλλία

Δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, δείχνουν πως ο καπνός από το μέτωπο στη δυτική Γαλλία, στις 24 Ιουλίου, διένυσε πάνω από 500 χλμ προς τα δυτικά.

Το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr οπτικοποίησε τη μεταφορά του καπνού από τις φωτιές μέσω του δείκτη Aerosol Index (AER) την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026.

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Ο δείκτης AER είναι μια δορυφορική μέτρηση που σχετίζεται με παρουσία απορροφητικών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Είναι ιδανικός για την παρακολούθηση της εξέλιξης επεισοδίων σκόνης, ηφαιστειακών εκρήξεων και έντονων πυρκαγιών. Οι υψηλότερες τιμές (πορτοκαλί–κόκκινες/ιώδεις αποχρώσεις) υποδεικνύουν αυξημένη παρουσία σωματιδίων καπνού στην ατμοσφαιρική στήλη, αναδεικνύοντας την έκταση και την πορεία του νέφους πάνω από τον ωκεανό.

Η πορεία του καπνού έγινε ορατή και από τον δορυφόρο Sentinel-3 του προγράμματος Copernicus, όπως παρουσιάζεται στην αντίστοιχη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του Σχήματος 2.

Παραδομένη στις φλόγες η Γαλλία

Πυροσβέστες τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία προετοιμάστηκαν και σήμερα για μία σκληρή μάχη με τις τεράστιες φωτιές που μαίνονται στην περιοχή του Μπορντό αλλά και δυτικά της Μαδρίτης, μία ημέρα πριν από ένα νέο επεισόδιο αυξημένων θερμοκρασιών που κινδυνεύει να τροφοδοτήσει τις φλόγες.

Οι φωτιές αυτές έχουν ήδη αναγκάσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους κυρίως κοντά στη Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι φλόγες απέχουν περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα «διυπουργική μονάδα κρίσης» για τις φωτιές που έχουν «γονατίσει» τη Γαλλία.

Μετά από πολλές ημέρες αδιάλειπτης εξάπλωσης της πυρκαγιάς στη Ζιρόντ, «η κατάσταση παρέμεινε γενικά σταθερή κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να αναφερθούν σημαντικές εξελίξεις», ανέφερε η νομαρχία σήμερα το πρωί σε σύντομη ενημέρωση του Τύπου.

Τα περίχωρα της τουριστικής κοινότητας του Αρκασόν αντιμετώπισαν μια ισχυρά νέφη πυροσωρειτών (pyrocumulonimbus), ένα φαινόμενο γνωστό και ως «καταιγίδα φωτιάς», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της Εθνικής Πυροσβεστικής Ομοσπονδίας Γαλλίας Ερίκ Μπροκαρντί.

Αντιμέτωποι με αυτό το φαινόμενο οι πυροσβέστες μπορούν μόνο να τηρήσουν μόνο αμυντική στάση, πρόσθεσε ο ίδιος: «πρόκειται για μια στρατηγική πολέμου: δεν σταματάν να μας βομβαρδίζουμε και πρέπει να μεταφέρουμε τους πάντες σε ασφαλές καταφύγιο».

Gironde Wildfire UPDATE

(Nouvelle-Aquitaine, France)



The wildfire in the Gironde region of France will likely burn “for many weeks” and could take months to fully extinguish.



Gironde region has forced the evacuation of more than 200,000 people.



President Macron is currently… pic.twitter.com/xuajwHyNKL — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) July 27, 2026

Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Τρίτη ενδέχεται «να επιδεινώσουν το φαινόμενο», εξέφρασε την ανησυχία της η νομάρχης της Ζιρόντ Σοφί Μπροκάς.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo – France προβλέπει ένα κύμα καύσωνα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας από αύριο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάσουν ως τους 40 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ασθενείς αλλά ξηρούς.

Μέχρι στιγμής φέτος στη Γαλλία έχουν καεί περίπου «1.150.000 στρέμματα», «πολύ περισσότερα από όσα έχουμε δει στο παρελθόν», δήλωσε χθες Κυριακή ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, προσθέτοντας ότι οι πυροσβέστες δίνουν μάχη «ταυτόχρονα με 30 έως 40 πυρκαγιές» σε καθημερινή βάση.

Ο Νουνιές επανέλαβε ότι η κατάσταση κυρίως στη Ζιρόντ, τη Λαντ και τη Βαρ λόγω των πυρκαγιών παραμένει «ιδιαίτερα δυσμενής».

Σύμφωνα με τη Μπροκάς, οι φλόγες έχουν κατακαύσει μέχρι στιγμής 420.000 στρέμματα (τέσσερις φορές το μέγεθος του Παρισιού), «100.000 περισσότερα από χθες».

Η φωτιά απέχει πλέον «15 χιλιόμετρα» από τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό (μια περιοχή με πληθυσμό 850.000), αλλά προς το παρόν η εκκένωση της πόλης «δεν είναι στην ημερήσια διάταξη», επιβεβαίωσε ο δήμαρχος Τόμας Καζενάβ.

Πορτοκαλί καπνός σκοτεινιάζει τον ουρανό πάνω από το Μπορντό ενώ παντού επικρατεί η μυρωδιά του καμένου.

Εξάλλου προβλήματα έχουν προκληθεί στις μεταφορές, καθώς ένα τμήμα αυτοκινητόδρομου μήκους 60 χιλιομέτρων είναι κλειστό και έχει ανασταλεί η κυκλοφορία των τρένων.

Στο γειτονικό διαμέρισμα Λαντ, όπου η πυρκαγιά «είναι πιο περιορισμένη αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο», έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 30.000 απομακρύνσεις κατοίκων.

Βελτιωμένη η εικόνα στα μέτωπα της Ισπανίας

Στην Ισπανία από την άλλη, πάνω από 75.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ακόμη 30.000 να έχουν λάβει εντολή να αναζητήσουν καταφύγιο επί τόπου.

Spain has deployed military firefighters to tackle its largest wildfire in recent history as flames continue to spread across the Avila region. The blaze has scorched more than 50,000 hectares, prompting the evacuation of over 75,000 people, while another 30,000 remain under… pic.twitter.com/1MINRRo83r — India Today Global (@ITGGlobal) July 27, 2026

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι αναμένει «δύσκολες ώρες» και σήμερα θα μεταβεί στην πληγείσα περιοχή Καστεγιόν, κοντά στη Βαλένθια.

These are #horses that were freed in #France due to their difficult relocation. It sounds macabre,but they are running for their lives… free ! #Wildfire #globalwarming

By the way, horses are flight animals & not riding slaves exploited for profit.pic.twitter.com/QkRTpscJfm — SHLAY (@aphrodithe) July 27, 2026

Στο μεταξύ η φωτιά της Αβίλα, κοντά στη Μαδρίτη, είναι η μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, έχοντας ήδη κατακάψει 250.000 στρέμματα και αναγκάσει 60.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν.

Η φωτιά που έκαψε 420.000 στρέμματα γης στην Ζιρόντ παρουσιάζει σήμερα «λιγότερες» ενεργές εστίες, αλλά οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη τον έλεγχό της, δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Αρωγής και Πυρόσβεσης (Sdis) 33 της περιφέρειας.

Castellón, Spain Wildfire Update



Spain Wildfire Burns Through Castellón Province and Sierra de Espadán Natural Park



The blaze has already burned more than 4,300 hectares and spread into the Sierra de Espadán Natural Park, prompting a large emergency response.



Firefighters… pic.twitter.com/ZbviYdPeti — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) July 27, 2026

«Έχουμε λιγότερες ενεργές εστίες σε σχέση με χθες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές με λιγότερους ανέμους. Αλλά ενεργές εστίες παραμένουν. Η πιο ενεργή μεταξύ τους βρίσκεται ανάμεσα στην Μαρσπρίμ και το Πιεροτόν, στις πύλες του Μπορντό, δήλωσε ο λοχαγός Γουϊλφρίντ Σνεντέρ, εκπρόσωπος της Sdis 33.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι η φωτιά έχει σταθεροποιηθεί. Σταθεροποιήσαμε μία κατάσταση που ήταν τελείως ασταθής, αλλά συνεχίζουμε να μην ελέγχουμε την πυρκαγιά. Στην πραγματικότητα, έχουμε μία πολύ ενεργή ζώνη και πλέον όχι πολλές πολύ ενεργές ζώνες, όπως συνέβαινε στις προηγούμενες μέρες».

Gironde,France



Harrowing footage from inside a fire truck captures the moment flames engulfed a village in the Gironde department, as fire surrounded homes and roads while firefighting teams worked to contain the blaze. #France #Gironde#Climate #energy… pic.twitter.com/AmUWtX4o2G — sustainme.in (@sustainme_in) July 26, 2026

Οι αρχές της περιφέρειας της Μαδρίτης ανακοίνωσαν ότι κατά την διάρκεια της νύκτας επιβραδύνθηκε η εξάπλωση των μεγάλων πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης, ωστόσο η πυρκαγιά παραμένει ενεργή.

«Έχουν εντοπισθεί τρία μέτωπα», διευκρινίζουν οι περιφερειακές αρχές ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν προσοχή στον μέγιστο βαθμό.