Ελλάδα

Δίκη για τα Τέμπη: Καρυστιανού σε Πλακιά – «Με εσένα θα ασχολούμαι;»

Το περιστατικό καταδεικνύει για ακόμη μία φορά το βαθύ ρήγμα που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των συγγενών των θυμάτων, αλλά και την έντονη φόρτιση κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας
Καρυστιανού και Πλακιάς
Η Μαρία Καρυστιανού και ο Νίκος Πλακιάς (Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI)
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Νέο επεισόδιο έντασης σημειώθηκε τη Δευτέρα (20.07.2026) στη δίκη για τα Τέμπη που διεξάγεται στη Λάρισα, με πρωταγωνιστές τον Νίκο Πλακιά και τη Μαρία Καρυστιανού, επιβεβαιώνοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν τεταμένες.

Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίστηκε, έπειτα από ολιγόλεπτη διακοπή που είχε διαταχθεί λόγω της έντασης που επικράτησε νωρίτερα, ωστόσο τα πνεύματα οξύνθηκαν εκ νέου όταν η Μαρία Καρυστιανού εισήλθε στην αίθουσα και ο Νίκος Πλακιάς στράφηκε προς το μέρος της, απευθυνόμενος σε έντονο ύφος.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στην αίθουσα του ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα, προκάλεσε την αντίδραση του Νίκου Πλακιά. Ο ίδιος φέρεται να της απηύθυνε τον λόγο, χωρίς να γίνει σαφές το ακριβές περιεχόμενο της παρέμβασής του.

Η Μαρία Καρυστιανού απάντησε λακωνικά και σε εμφανώς ενοχλημένο τόνο: «Με εσένα θα ασχολούμαι;».

Το περιστατικό καταδεικνύει για ακόμη μία φορά το βαθύ ρήγμα που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των συγγενών των θυμάτων, ακόμη και μέσα στη δικαστική αίθουσα, την ώρα που η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών εξακολουθεί να προκαλεί έντονη φόρτιση και δημόσιες αντιπαραθέσεις.

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