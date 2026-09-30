Θεσσαλονίκη: Δίχως τέλος οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική – «Παρέλαβα τη μητέρα μου σε κώμα»

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Και δεν ήταν μόνο η άδεια που δεν είχε για το ογκολογικό τμήμα, αλλά και το γεγονός η κλινική στη Θεσσαλονίκη πρόσφερε και τραγικές συνθήκες νοσηλείας σε όσους την επέλεγαν.

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Τις καταγγελίες έχουν κάνει συγγενείς ασθενών, περιγράφοντας, μεταξύ άλλων, ελλείψεις σε προσωπικό, προβλήματα στη φροντίδα και ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, αφορούν τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής.

Ο γιος πρώην ασθενούς μιλώντας στην ΕΡΤ καταγγέλλει ότι το διαθέσιμο προσωπικό ήταν ανεπαρκές, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται ο ίδιος σε πολλές περιπτώσεις να αναλαμβάνει να ταΐζει την μητέρα του.

«Να φανταστείτε ότι τη μητέρα μου τις περισσότερες φορές την τάιζα εγώ», αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι υπήρξαν λάθη στη χορήγηση των φαρμάκων της, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία του, είχαν ως συνέπεια να μην ρυθμίζεται σωστά το σάκχαρό της.

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Μια ακόμη σοβαρή καταγγελία προέρχεται από συγγενή ασθενούς, ο οποίος υποστηρίζει ότι μετέφερε τη μητέρα του στην κλινική προκειμένου να υποβληθεί σε φυσικοθεραπεία. Όπως αναφέρει, περίπου 20 ημέρες αργότερα επέστρεψε για να την παραλάβει και βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εντελώς διαφορετική εικόνα, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει, ενημερώθηκε από την κλινική: «Δεν πάει καλά η μητέρα, να την πάρετε να την πάτε σε ένα νοσοκομείο». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι όταν την παρέλαβε, η γυναίκα βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση, ενώ στο πόρισμα γινόταν λόγος για αφυδάτωση.

Ανάλογες καταγγελίες εμφανίζονται και σε διαδικτυακές αναφορές συγγενών, οι οποίοι περιγράφουν τη δική τους εμπειρία από τη συγκεκριμένη κλινική.

Σε μία από αυτές, συγγενής χαρακτηρίζει την κλινική «εκτελεστήριο», υποστηρίζοντας ότι είχε μεταφέρει εκεί άνθρωπό του με κινητικά προβλήματα και, όταν τον παρέλαβε, αντιμετώπιζε λοίμωξη του αναπνευστικού και του ουροποιητικού. Όπως αναφέρει, χρειάστηκε στη συνέχεια να δώσει μάχη για τη ζωή του.

Μια άλλη καταγγέλλουσα κάνει λόγο για εικόνα παραμέλησης κατά τις επισκέψεις της στον δικό της άνθρωπο. Όπως υποστηρίζει, τον έβρισκε απεριποίητο και «λερωμένο με εμετούς», εκφράζοντας την έντονη απογοήτευσή της και καταλήγοντας: «Μεγάλο λάθος που τους εμπιστευτήκαμε».

Υπέρογκα ήταν και τα ποσά που ζητούσαν από τους ασθενείς.

Καταγγέλλων υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για όλο τον χρόνο, για τρεις έως τέσσερις συνεδρίες, ποσό που, όπως λέει, αφορούσε την αμοιβή του γιατρού, τα φάρμακα και το κρεβάτι.

«Μου ζητούσε για όλο τον χρόνο – που είναι 3-4 συνεδρίες – 12.000 ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά, απαντώντας καταφατικά στην ερώτηση εάν είναι καρκινοπαθής.

Η συγκεκριμένη καταγγελία αποτελεί μέρος του υλικού που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.

Να σημειωθεί ότι η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση, με τη διενέργεια έρευνας για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών αναφορικά με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στην κλινική.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν και τα παραστατικά που είχαν υποβληθεί για την καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής, καθώς και κατά πόσο οι προβλεπόμενοι έλεγχοι είχαν διενεργηθεί σύμφωνα με όσα ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.