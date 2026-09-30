Άνω Λιόσια: Τα βίντεο της ντροπής, η ΕΔΕ και η μήνυση της δασκάλας που ούρλιαζε σε παιδιά και δέχτηκε επίθεση από γονείς

Φωνές, ξύλο και μηνύσεις συνθέτουν το σκηνικό που εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα (28.9.26) σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, με το σκληρό περιστατικό να διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια των παιδιών ηλικίας 4 και 5 ετών.

Τα βίντεο που τραβήχτηκαν μέσα στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, ένα χώρο εκπαίδευσης και δη μικρών μαθητών, έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν όταν η διευθύντρια του νηπιαγωγείο άρχισε να φωνάζει άγρια στα μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου. Οι πράξεις της καταγράφηκαν σε βίντεο, ενώ έγιναν αντιληπτές και από περαστικούς που βρέθηκαν στο σημείο και θέλησαν να την σταματήσουν. Η νηπιαγωγός ακούγεται να λέει στο βίντεο πως οι ζημιές φτάνουν τα 5.000 ευρώ και αναρωτιέται ωρυόμενη «ποιος θα τα πληρώσει;».

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Στη συνέχεια, η νηπιαγωγός κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τους γονείς ενός τετράχρονου κοριτσιού, μαθήτριας του νηπιαγωγείου. Σύμφωνα με την καταγγελία της ο πατέρας της επιτέθηκε και τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουνιά, ενώ η μητέρα τη χαστούκισε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στην μητέρα του κοριτσιού, ενώ αναζητείται με την διαδικασία του αυτοφώρου και ο πατέρας προκειμένου να συλληφθεί και αυτός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο βρισκόταν και η ανήλικη κόρη της νηπιαγωγού.

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«Οι Ρομά εκβιάζουν διαρκώς την σχολική κοινότητα για να επιτύχουν τα αιτήματά τους. Θέλουν να λάβουν βεβαίωση φοίτησης νηπίου για τα προνοιακά επιδόματα Α21, παρά την ελλιπή και κακή φοίτηση των παιδιών τους. Η διευθύντρια αναζητά τα νήπια που δεν παρουσιάζονται στο σχολείο, μέσω των αρμόδιων Αρχών. Τα τηλέφωνά τους βρίσκονται σε φραγή. Αυτό είναι που τους ενοχλεί. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούν δολιοφθορές στο σχολείο, παρακωλύουν το εκπαιδευτικό έργο, τρομοκρατούν και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς», είπαν άνθρωποι από το περιβάλλον της νηπιαγωγού.

«Οι εκπαιδευτικοί δέχονται ύβρεις και κατάρες, τις φτύνουν. Κανένας εκπαιδευτικός δεν θέλει να εργαστεί εκεί. Η μοναδική διευθύντρια που έμεινε στο συγκεκριμένο σχολείο 5 χρόνια είναι η συγκεκριμένη, διαθέτει 20 χρόνια προϋπηρεσία» τόνισαν.

Η διευθύντρια υποστηρίζει ότι υπέστη κάταγμα στη μύτη και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πάει στον «Ερυθρό Σταυρό». Ωστόσο, o πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκκος, μιλώντας στο newsit.gr, σημείωσε πως η γυναίκα όντως έφτασε στα επείγοντα αλλά δεν διαπιστώθηκε κανένα παθολογικό εύρημα και δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Σημειώνεται πως από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τα όσα συνέβησαν, ενώ μετά τη μήνυση της εκπαιδευτικού έχει εμπλακεί και η αστυνομία.