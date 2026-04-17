Δίκη πρώην αστυνομικού της Βουλής: Η εισαγγελέας ζητά την καταδίκη των δύο γονιών για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους

Καταπέλτης η εισαγγελέας της δίκης του πρώην αστυνομικού της Βουλής για τον κατηγορούμενο, για την υπόθεση που σόκαρε το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την καταδίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος των ανηλίκων παιδιών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταδικαστική υπήρξε η εισαγγελική λειτουργός και για την κατηγορούμενη μητέρα για τα ίδια βαρύτατα κακουργήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καθώς η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.

Η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας αναμένεται να εκδοθεί εντός της ημέρας.