Ελλάδα

Δίκη πρώην αστυνομικού της Βουλής: Η εισαγγελέας ζητά την καταδίκη των δύο γονιών για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους

η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την καταδίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος των ανηλίκων παιδιών του αλλά και της συζύγου του
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Καταπέλτης η εισαγγελέας της δίκης του πρώην αστυνομικού της Βουλής για τον κατηγορούμενο, για την υπόθεση που σόκαρε το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την καταδίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος των ανηλίκων παιδιών του

Καταδικαστική υπήρξε η εισαγγελική λειτουργός και για την κατηγορούμενη μητέρα για τα ίδια βαρύτατα κακουργήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καθώς η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. 

Η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας αναμένεται να εκδοθεί εντός της ημέρας.  

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
250
212
79
64
60
Newsit logo
Newsit logo