Δίκη των Τεμπών: Συνεχίζεται η διαδικασία στη δικαστική αίθουσα του Γαιόπολις με τις επιπλέον 100 θέσεις

Μετά από διακοπή ενός μήνα, η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα εκ νέου, στην έκτη κατά σειρά συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η δίκη των Τεμπών συνεχίζεται με διαδικαστικά ζητήματα, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να υποβάλλουν ενστάσεις στις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας που κατέθεσαν οι 59 δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας και το Σωματείο Μηχανοδηγών ΟΣΕ. Επιπλέον, οι τρεις κατηγορούμενοι σταθμάρχες και ο Επιθεωρητής τους αναμένεται να ζητήσουν την αποβολή από τη δίκη του ελληνικού δημοσίου, ως υποστηρίζοντα της κατηγορίας, καθώς υπενθυμίζεται ότι το δημόσιο, μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο σε βάρος των τεσσάρων αυτών κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας επί της ουσίας το εξαρχής κυβερνητικό αφήγημα, για τραγωδία που προκλήθηκε κυρίαρχα από το ανθρώπινο λάθος.

Οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας έχουν ήδη ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να συνεδριάζουν κάθε Τρίτη και Τετάρτη του Ιουνίου και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και τον Ιούλιο. Με δύο συνεδριάσεις την εβδομάδα, δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το διαδικαστικό κομμάτι της υποβολής ενστάσεων, υποβολής αιτημάτων σχετικών με τη λειτουργία του δικαστηρίου (βιντεοσκόπηση κτλ.) πριν από την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, στα μέσα Σεπτεμβρίου 2026. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι η δίκη στην ουσία της , με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, επιζώντων και ειδικών πραγματογνωμόνων, θα αργήσει πολύ ακόμα να μπει.

Μεγάλωσε η αίθουσα

Το δικαστήριο μεγάλωσε και οι χώροι του βελτιώθηκαν σημαντικά, μετά το κλείσιμο του Γαιόπολις για περίπου ένα μήνα για εργασίες βελτίωσης στις υποδομές. Όπως φαίνεται και στα νέα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο χώρος μπροστά από τους δικαστές είναι μεγαλύτερος, με περισσότερα καθίσματα, ώστε να χωρούν καθιστοί όλοι οι παράγοντες της δίκης (δικηγόροι, συγγενείς θυμάτων, κατηγορούμενοι, λοιποί μάρτυρες, δημοσιογράφοι).

Σύμφωνα με τη νέα κάτοψη και τη συμπληρωματική πράξη της Προέδρου Εφετών Λάρισας, Μαρίας Λιάνου, ο κύριος χώρος του δικαστηρίου σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 452,01 τ.μ. από τα 283,75 τ.μ. που ήταν αρχικά. Για να επιτευχθεί αυτό, γκρεμίστηκαν γυψοσανίδες, ενσωματώθηκε το φουαγιέ και επιστρατεύτηκαν τετραγωνικά από την αίθουσα συσκέψεων των δικαστών και το δωμάτιο απομαγνητοφώνησης. Παράλληλα, ο δεξιός χώρος υποδοχής (109,57 τ.μ.) θα λειτουργεί ως βοηθητική αίθουσα για το κοινό, εξοπλισμένος με οθόνες.

Η εικόνα παρουσιάζεται σημαντικά διαφορετική από την πρώτη συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου, όπου είχε γίνει το αδιαχώρητο, εντός του δικαστηρίου είχε επικρατήσει το απόλυτο αλαλούμ και οι αντιδράσεις συγγενών θυμάτων της τραγωδίας, δικηγόρων αλλά και πολιτικών ήταν σφοδρές.