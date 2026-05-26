Ελλάδα

Νταλίκα έπεσε σε ΙΧ στην Ιονία Οδό – Ένας νεκρός και μία τραυματίας που ήταν στο αυτοκίνητο

Παρά τις προσπάθειες τον γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή
ΦΩΤΟ agrinionews
ΦΩΤΟ agrinionews
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε στην Ιόνια Οδό, το βράδυ της Τρίτης (26/5/26), στο 80ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου και σε μικρή απόσταση από τον κόμβο Κουβαρά.

Μία νταλίκα έπεσε πάνω σε ΙΧ αυτοκίνητο στην Ιονία Οδό, στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με το agrinionews ο άνδρας, που ήταν ηλικίας 74 ετών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ενώ και η γυναίκα, 64 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου.

ΦΩΤΟ agrinionews
ΦΩΤΟ agrinionews

Στο σημείο υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών καθώς αμέσως έγινε γνωστό πως επρόκειτο για σοβαρό συμβάν. Έσπευσαν στο σημείο Αστυνομία, ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική για τους απεγκλωβισμούς.

Σε εξέλιξη παράλληλα είναι η έρευνα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
235
147
103
94
88
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους που «χτύπησαν» κατάστημα ψιλικών στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης - Επέστρεψαν σε κατάστημα κράτησης νέων
Απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο του ψιλικατζίδικου, αρπάζοντας 700 ευρώ από το ταμείο, διάφορα καπνικά προϊόντα και το τσαντάκι του με προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Newsit logo
Newsit logo