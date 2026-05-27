Μελίσσια: Σοκαριστικό τροχαίο στη λεωφόρο Πεντέλης – Από θαύμα σώθηκαν δύο νέοι από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του, ανέβηκε στη διαχωριστική νησίδα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολώνα και κατέληξε πάνω σε δέντρο
Το σημείο που κατέληξε το αυτοκίνητο
Απίστευτα τυχεροί στάθηκαν δύο νεαροί που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα (26.05.2026) στη λεωφόρο Πεντέλης, στο ύψος των Μελισσίων.

Από το τροχαίο στη λεωφόρο Πεντέλης που είχε κινηματογραφική εξέλιξη, ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να βγουν από τα συντρίμμια με ελαφρά τραύματα αν και η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρευρισκομένων, το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Πεντέλη, όταν ο οδηγός ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του, ανέβηκε στη διαχωριστική νησίδα και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, διανύοντας περίπου 20 μέτρα ανεξέλεγκτα. Στη συνέχεια προσέκρουσε αρχικά σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού και κατέληξε πάνω σε δέντρο, δίπλα σε μάντρα παλιού πρατηρίου καυσίμων.

Καθοριστικό στοιχείο που απέτρεψε τα χειρότερα ήταν το γεγονός ότι εκείνη την ώρα δεν κινούνταν άλλο αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Τρελή πορεία αυτοκινήτου στη λεωφόρο Πεντέλης

Άμεσα στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβατών. Επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι έκοψαν κλαδιά του δέντρου προκειμένου να προσεγγίσουν το διαλυμένο όχημα και να τους απεγκλωβίσουν.

Από θαύμα σώθηκαν οι επιβαίνοντες

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

