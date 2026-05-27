Μελίσσια: Σοκαριστικό τροχαίο στη λεωφόρο Πεντέλης – Από θαύμα σώθηκαν δύο νέοι από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου

Απίστευτα τυχεροί στάθηκαν δύο νεαροί που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα (26.05.2026) στη λεωφόρο Πεντέλης, στο ύψος των Μελισσίων.

Από το τροχαίο στη λεωφόρο Πεντέλης που είχε κινηματογραφική εξέλιξη, ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να βγουν από τα συντρίμμια με ελαφρά τραύματα αν και η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρευρισκομένων, το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Πεντέλη, όταν ο οδηγός ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του, ανέβηκε στη διαχωριστική νησίδα και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, διανύοντας περίπου 20 μέτρα ανεξέλεγκτα. Στη συνέχεια προσέκρουσε αρχικά σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού και κατέληξε πάνω σε δέντρο, δίπλα σε μάντρα παλιού πρατηρίου καυσίμων.

Καθοριστικό στοιχείο που απέτρεψε τα χειρότερα ήταν το γεγονός ότι εκείνη την ώρα δεν κινούνταν άλλο αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβατών. Επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι έκοψαν κλαδιά του δέντρου προκειμένου να προσεγγίσουν το διαλυμένο όχημα και να τους απεγκλωβίσουν.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.