Καιρός σήμερα: Υψηλές θερμοκρασίες και άνεμοι 5 μποφόρ

Για παραλία θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ με θερμοκρασίες κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου.

Το αναλυτικό δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός σήμερα Τετάρτη 27 Μαιου θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.