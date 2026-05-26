Metallica: Επίσημο βίντεο από την έναρξη της μεγάλης συναυλίας τους στο ΟΑΚΑ – Άνοιξαν με το Creeping Death και αποθεώθηκαν

Σχεδόν 20 μέρες μετά την μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς στην Ελλάδα, και την έναρξη της παγκόσμιας περιοδείας τους, οι θρυλικοί Metallica, ανέβασαν το επίσημο βίντεο από το live τους στην Αθήνα, όπου έδωσαν το παρόν περισσότεροι από 90.000 «μεταλάδες» και όχι μόνο!

Ήταν 9 Μαΐου 2026, όταν το συγκρότημα φαινόμενο επέστρεψε στην ελληνική πρωτεύουσα έπειτα από 16 χρόνια, για την τρίτη συναυλία τους στη χώρα. Μικροί και μεγάλοι από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε το μοναδικό show – έναν χρόνο πριν – έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα «χρυσό» εισιτήριο για να απολαύσουν τους ανεπανάληπτους Metallica στο ΟΑΚΑ.

Η Αθήνα ήταν η πρώτη στάση των θρύλων της μέταλ μουσικής, στα πλαίσια του M72 World Tour. Όπως τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος ανέφεραν, η περιοδείας τους ξεκίνησε «πολύ δυνατά» και με «τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε». Οι Metallica άνοιξαν το live τους με το επικό κομμάτι «Creeping Death» καθώς η δυναμική του δίνει αμέσως ενέργεια στο κοινό χωρίς να είναι υπερβολικά γρήγορο, δημιουργώντας αμέσως μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στο στάδιο.

Ο ντράμερ Λαρς Ούλριχ έχει επισημάνει ότι λειτουργεί ως ιδανικό κομμάτι για να ξεκινήσει το σετ, αφού δημιουργεί άμεση δυναμική και περιλαμβάνει το περίφημο «Die! Die!», το οποίο φωνάζει μαζί το κοινό, για να εμπλέξει τους οπαδούς από νωρίς. Έτσι, το απόγευμα της Τρίτης (26.05.2026) το επίσημο κανάλι των Metallica στο Youtube ανέβασε βίντεο με ολόκληρο το performance του «Creeping Death» από το ΟΑΚΑ.

Το τραγούδι σήμανε την επιστροφή του συγκροτήματος στη χώρα μας μετά από 16 χρόνια. Το βίντεο που δημοσιεύτηκε αποτελεί μια υπερπαραγωγή, με πολλές κάμερες και drones, που δείχνει τα 4 μέλη και τους χιλιάδες φανς να χοροπηδούν και να κάνουν «headbanging» στους «σκληρούς ρυθμούς» της ηλεκτρικής κιθάρας του κορυφαίου Τζέιμς Χέτφιλντ.

Το Creeping Death κυκλοφόρησε το 1984 ως μέρος του άλμπουμ Ride the Lightning, και είναι το δεύτερο τραγούδι με τις περισσότερες αναπαραγωγές σε ολόκληρο τον κατάλογο των Metallica. Το τραγούδι είναι αγαπημένο πολλών θαυμαστών αλλά και του ίδιου του συγκροτήματος επειδή περιλαμβάνει συνεισφορές από όλα τα ιδρυτικά μέλη. Ο αείμνηστος μπασίστας Κλιφ Μπάρτον εμπνεύστηκε τον τίτλο του ενώ παρακολουθούσε την ταινία «Οι Δέκα Εντολές».

Στην τρίτη φορά που επισκέφτηκαν την Ελλάδα, οι Metallica αποθεώθηκαν, όπως άλλωστε αρμόζει σε καλλιτέχνες τέτοιου βεληνεκούς. Την τελευταία φορά που είχαν εμφανιστεί στην Αθήνα ήταν το 2010, στο πλαίσιο του Sonisphere Festival. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο TerraVibe Park στη Μαλακάσα, προσελκύοντας πάνω από 20.000 οπαδούς σε μια αξέχαστη βραδιά με έντονες καιρικές συνθήκες.

Η πρώτη φορά που ήρθαν ωστόσο, ήταν το μακρινό 1999 στο Γήπεδο Γεώργιος Καμάρας (Ριζούπολη), στο πλαίσιο της περιοδείας «The Garage Remains the Same». Τη συναυλία, η οποία άνοιξε με τους Monster Magnet, παρακολούθησαν περίπου 25.000 οπαδοί και έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο «εκρηκτικές» ροκ βραδιές που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Αυτή τη φορά η ιστορία επαναλήφθηκε στο τετραπλάσιο. Η ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συναυλίας ήταν ιδιαίτερα έντονη, ενώ η ενέργεια των θαυμαστών «έκαψε» το γήπεδο, δημιουργώντας μια κλασική heavy metal βραδιά που σε πολλούς θα μείνει αξέχαστη.

Μερικά από τα highlight της βραδιάς ήταν η στιγμή που ο Kirk Hammett και ο Robert Trujillo έπαιξαν στο κοινό τον «Ζορμπά», ενώ ερμήνευσαν και το «Δεν χωράς πουθενά» από το ελληνικό ροκ συγκρότημα των 90s, τις Τρύπες.