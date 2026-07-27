Δίκη Βαλυράκη: Αθώος δήλωσε κατά την απολογία ο πρώτος ψαράς – Αύριο απολογείται ο αδερφός του

Επιμένουν στην αθωότητά τους, τα δύο αδέρφια ψαράδες που κατηγορούνται ότι χτύπησαν με αντικείμενο τον Σήφη Βαλυράκη και τον εγκατέλειψαν στη θάλασσα.

Κατά την απολογία του ο πρώτος κατηγορούμενος από τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη δήλωσε κλαίγοντας, αθώος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ζωή μας είναι στα χέρια μας, είμαι αθώος. Δεν αντέχουμε άλλο. Υποφέρουμε, υποφέρουν τα παιδιά μας. Από όλα αυτά που έχουν ακουστεί εδώ, δεν έχουμε κάνει τίποτα», είπε προς τους δικαστές ο κατηγορούμενος, επιμένοντας στον ισχυρισμό του ότι την επίμαχη ημέρα που βρέθηκε νεκρός ο πρώην Υπουργός, βρισκόταν στο σπίτι του και δεν βγήκε στα ανοιχτά για ψάρεμα.

«Δε βγήκαμε για ψάρεμα εκείνη την ημέρα. Ήρθαμε από τριήμερο ταξίδι το Σάββατο, παρκάραμε με την πρύμνη. Την Κυριακή κατέβηκα στις οκτώ το πρωί, αλλά δεν έκανα καμία δουλειά…. να βγάλω τα δίχτυα γιατί δεν είχε καλό καιρό και επέστρεψα στο σπίτι. Τα δίχτυα τελικά τα βγάλαμε Δευτέρα», υποστήριξε εμμένοντας στον αρχικό ισχυρισμό ότι δεν είναι αυτός και ο αδερφός του, οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σήφη Βαλυράκη.

Πρόεδρος: Γιατί κατεβήκατε;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατηγορούμενος: Είναι το χούι, είναι σαν τρίτο παιδί μου…. Εμείς οι ψαράδες κατεβαίνουμε και βλέπουμε τα σκάφη.

Ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε από τον εισαγγελέα για το όχημα που προσομοιάζει με το δικό του και δε φέρει πινακίδες, και φάνηκε από κάμερες ασφαλείας την επίμαχη ημέρα, να πηγαίνει και λίγα λεπτά αργότερα να αποχωρεί από το καταφύγιο των ψαράδων. Ο κατηγορούμενος ψαράς απάντησε ότι υπάρχουν άλλα δύο αυτοκίνητα στην περιοχή με τις ίδιες ζάντες.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως δεν ήμουν εγώ, δεν κατέβηκα εγώ στο λιμάνι. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαι αθώος», επανέλαβε ο ψαράς.

Εισαγγελέας: Γιατί δεν είπατε στους ιδιοκτήτες των άλλων δύο οχημάτων να πουν ποιος είχε πάει στο λιμάνι;

Κατηγορούμενος: Δεν το σκεφτήκαμε…

Αναφορικά με το… κακό όνομα που φέρεται ότι είχαν στην περιοχή, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι συγγενικό του πρόσωπο «είχε κάποια συμβάντα με βάρκες» και ότι «από εκεί τους βγήκε το κακό όνομα».

Εισαγγελέας: Ξέρατε ότι ο Ασμάνης (αυτόπτης μάρτυρας) είχε πει για σας;

Κατηγορούμενος: Δεν ξέραμε τίποτα, συνεχίζαμε κανονικά τη ζωή μας.

Τέλος, ο κατηγορούμενος απάντησε ότι δεν διατηρούσε προνομιακές σχέσεις με το προσωπικό του τοπικού λιμεναρχείου.

«Τυπικές σχέσεις, ένα γεια, ένα καλησπέρα, δεν είχαμε κάτι παραπάνω με τους λιμενικούς. Όποτε πηγαίναμε ήταν ένα άλλο παιδί που μας θεωρούσε τα έγγραφα», είπε σχετικά.

Αύριο θα απολογηθεί ο αδερφός του και συγκατηγορούμενός του για το θάνατο του Σηφη Βαλυράκη, στις 24 Ιανουαρίου 2021, ανοιχτά της Ερέτριας.