Ελλάδα

Πάτρα: Τους εξαπάτησαν με κρυπτονομίσματα και τους άρπαξαν πάνω από 90.000 ευρώ

Οι αρχές στην Πάτρα ερευνούν μία ηλεκτρονική απάτη-μαμούθ με κρυπτονομίσματα όπου «έκαναν φτερά» πάνω από 90.000 ευρώ
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / eurokinissi
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Οι αρχές στην Πάτρα ερευνούν μία ηλεκτρονική απάτη-μαμούθ με κρυπτονομίσματα όπου «έκαναν φτερά» πάνω από 90.000 ευρώ, μετά από την καταγγελία του θύματος που έγινε την Κυριακή (26.07.2026) στην αστυνομία.

Το θύμα της ηλεκτρονικής απάτης είχε ανοίξει πριν από περίπου επτά μήνες λογαριασμό σε διαδικτυακή πλατφόρμα που παρουσιαζόταν ως επενδυτική υπηρεσία για κρυπτονομίσματα. Στο διάστημα αυτό κατέθεσε σταδιακά περισσότερα από 90.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι τα χρήματά του επενδύονταν και απέφεραν κέρδη, σύμφωνα με τον apohxos.gr.

Όταν επιχείρησε να προχωρήσει σε ανάληψη των χρημάτων του, ενημερώθηκε ότι έπρεπε να καταβάλει επιπλέον χρηματικά ποσά, δήθεν για φόρους, προμήθειες ή έξοδα αποδέσμευσης των κεφαλαίων.

Η απαίτηση αυτή προκάλεσε τις υποψίες του, με αποτέλεσμα να αντιληφθεί ότι είχε πέσει θύμα οργανωμένης απάτης. Στη συνέχεια απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε το περιστατικό.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις και ζητούν συνεχώς νέες καταθέσεις χρημάτων.

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