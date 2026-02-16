Συμβαίνει τώρα:
Δίκη Βαλυράκη: Η μαρτυρία – κλειδί για το πού βρίσκονταν οι κατηγορούμενοι ψαράδες τη μοιραία ημέρα της δολοφονίας

Σύμφωνα τους δικηγόρους της οικογένειας Βαλυράκη, ο μάρτυρας και τα όσα έχει υποστηρίξει ανακριτικά, καταρρίπτουν το βασικό υπερασπιστικό ισχυρισμό των δύο κατηγορουμένων αδερφών
Σήφης Βαλυράκης
EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Κατά τη σημερινή (16.02.2026) συνεδρίαση του δικαστηρίου που διερευνά τις συνθήκες, υπό τις οποίες βρήκε τραγικό θάνατο ο Σήφης Βαλυράκης, επιχειρήθηκε να διακριβωθεί αν ευσταθεί ή αντίθετα είναι ψευδής, ο βασικός υπερασπιστικός ισχυρισμός των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, ότι δηλαδή τη μοιραία ημέρα δεν βρίσκονταν εν πλω, αλλά στο σπίτι τους.

Μάρτυρας- κλειδί για αυτό το κρίσιμο σημείο της δίκης του Σήφη Βαλυράκη είναι ένας ψαράς, που κατέθεσε ανακριτικά, αλλά στο παρόν δικαστήριο δήλωσε διά του γιου του, αδυναμία να παραστεί, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Κατά συνέπεια, το δικαστήριο περιορίστηκε στην ανάγνωση της ανακριτικής του κατάθεσης, στην οποία ο ηλικιωμένος ψαράς είχε υποστηρίξει ότι είχε βγει για ψάρεμα και στο αλιευτικό καταφύγιο δεν είχε δει τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες.

Σύμφωνα τους δικηγόρους της οικογένειας Βαλυράκη, ο μάρτυρας και τα όσα έχει υποστηρίξει ανακριτικά, καταρρίπτουν το βασικό υπερασπιστικό ισχυρισμό των δύο κατηγορουμένων αδερφών ότι στις 24 Ιανουαρίου 2021, δε βρίσκονταν στο σημείο όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο Σήφης Βαλυράκης. Κατά την υποστήριξη της κατηγορίας, η εν λόγω μαρτυρία χαρακτηρίζεται ως ακριβής, χωρίς αντιφάσεις και κενά.

Η πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων αντίθετα, υποστήριξε ότι ο ηλικιωμένος, τέσσερις ημέρες μετά το θάνατο Βαλυράκη, είχε δηλώσει ότι δεν είχε δει τίποτα στο λιμάνι. Σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης των ψαράδων, ο ηλικιωμένος ψαράς άρχισε αργότερα να δίνει διαφορετικές εκδοχές, λέγοντας αρχικά πως δεν είδε το σκάφος των κατηγορούμενων, ούτε να μπαίνει ούτε να βγαίνει” και αργότερα στον ανακριτή είπε πως το σκάφος των κατηγορούμενων έλειπε από το καταφύγιο, όταν βγήκε ο ίδιος με το δικό του σκάφος. Η υπεράσπιση στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο ηλικιωμένος πάσχει από σοβαρή νευροεκφυλιστική ασθένεια.

Για το θέμα αυτό, στο δικαστήριο κατέθεσε ο γιος του ψαρά. «Είχε ξεκινήσει η άνοια» είπε ο μάρτυρας «περίπου μία πενταετία νωρίτερα. Στην αρχή τα ψιλό μπέρδευε λιγάκι. Προσπαθούσαμε να τον σταματήσουμε από το ψάρεμα», είπε χαρακτηριστικά ο γιος του και συμπλήρωσε:

«Τώρα για την κατάθεση τι να πω.. Ήταν η μέρα του; (που θυμόταν) Τα μπέρδεψε κάπως; Δεν ξέρω.. Εμένα μου είπε πως το σκάφος των κατηγορούμενων το είδε στο λιμάνι. Για τον Ανακριτή μου είπε “πολύ καλός άνθρωπος. Γλυκός. Δεν ήθελα να του χαλάσω χατίρι”. Τον κάλεσε και στο σπίτι για φαγητό».

Από την Πάρεδρο ρωτήθηκε αν ο ίδιος είχε τότε κάποιο δείγμα ότι ο πατέρας του δεν ήταν σε θέση να καταθέσει στις δικαστικές αρχές, με τον μάρτυρα να απαντά αρνητικά. Η δίκη θα συνεχιστεί την προσεχή Πέμπτη.

