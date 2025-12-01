Δίκη υποκλοπές: «Δεν υπήρχαν υπολογιστές και προσωπικό στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΥΠ» λέει στέλεχος της ΑΔΑΕ

Ένα σκηνικό απουσίας ουσιαστικού και σε βάθος ελέγχου στις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ και στον τρόπο που γίνονταν οι παρακολουθήσεις από την Εθνική Υπηρεσία, περιέγραψαν τη Δευτέρα (01.12.2025) δύο μάρτυρες, πρώην και νυν στελέχη της ΑΔΑΕ (Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών).

Και οι δύο μάρτυρες της υπόθεσης με τις παρακολουθήσεις, κλήθηκαν να απαντήσουν για τους ελέγχους της ΑΔΑΕ στην ΕΥΠ και τις εγκαταστάσεις της στην Αγία Παρασκευή, αναφορικά με τις επισυνδέσεις στα πρόσωπα που αποδεδειγμένα τέθηκαν υπό παρακολούθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτος στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο πρώην αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ, Μιχαήλ Σακκάς. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των επικοινωνιών δε γνώριζε τίποτα για το παράνομο λογισμικό predator και ότι πρωτοξεκίνησε να ψάχνει την υπόθεση μετά την καταγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στην κατάθεσή του, ο κ. Σακκάς αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι οι έλεγχοι της Αρχής στην ΕΥΠ και τους χώρους της ήταν μάλλον…τυπικοί, καθώς όπως εξήγησε οι επιθεωρητές έψαξαν μόνον το χώρο του αμφιθεάτρου, δε ζήτησαν τον κατάλογο του προσωπικού, δεν ήλεγξαν τους υπολογιστές, ούτε την ύπαρξη άλλων δωματίων με επιπλέον εξοπλισμό. Η παραδοχή του μάρτυρα έφερε «βροχή» ερωτήσεων από την έδρα του δικαστηρίου.

Πρόεδρος: Στην Αγία Παρασκευή είχατε πάει;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάρτυρας: Ναι.

Πρόεδρος: Πόσες φορές είχατε πάει;

Μάρτυρας: Μία φορά. Δεν βγήκε κάτι. Είχε ένα αμφιθέατρο. Ήρθε ο διοικητής της ευπ και μας εξηγούσε.

Προέδρος: Πού αλλού πήγατε;

Μάρτυρας: Εκεί.

Πρόεδρος: Έχει βγει ένα πόρισμα που απαλλάσσει την ΕΥΠ… Τι κάνατε, πήγατε για αναψυχή εκεί; Που ξέρατε εάν σε παρακείμενο χώρο δεν υπήρχε κάτι; Τους ελέγξατε όλους τους χώρους; Πως βγάλατε πόρισμα;

Μάρτυρας: Μας είπανε…

Πρόεδρος: Εάν ήταν εμπλεκόμενοι αυτοί οι άνθρωποι θα σας το έλεγαν;

Εισαγγελέας: Όταν πήγατε επί τόπου γιατί δεν ανοίχθηκαν οι υπολογιστές;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω.

Εισαγγελέας: Πάτε κατόπιν ειδοποίησης, σας δείχνουν τις διατάξεις και φεύγετε, τι νόημα εκεί;…

Στους χώρους της ΕΥΠ διαπιστώσατε την παρουσία υπαλλήλων ξένης υπηκοότητας; Ισραήλ;

Μάρτυρας: Όχι.

Εισαγγελέας: Θεωρείτε ότι ο έλεγχος έχει γίνει σωστά; Το πόρισμα σας είναι επαρκές;

Μάρτυρας: (…)

Ακολούθως κατέθεσε το νυν μέλος της ΑΔΑΕ, Δημήτρης Βεργάδος, ο οποίος υποστήριξε ότι η αρχή ελέγχει μόνο το τυπικό της παρακολούθησης και τους ουσιαστικούς λόγους. Για την επισύνδεση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, είπε ότι η διαδικασία ήταν η προσήκουσα.

Αναφορικά με τα «μολυσμένα» sms, ο μάρτυρας ανέφερε ότι προέρχονταν από αποστολέα από Θεσσαλονίκη και χωρών του εξωτερικού.

Μάλιστα, όπως κατέθεσε ο κ. Βεργάδος για τα μηνύματα που έχουν ενοχοποιηθεί ότι εμπεριείχαν παράνομο λογισμικό παρακολούθησης, έχει ζητηθεί ενημέρωση μέσω δικαστικής συνδρομής, χωρίς κανένα ακόμα αποτέλεσμα.

Αίσθηση προκάλεσε η απάντηση του μάρτυρα για τις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή. Ο κ. Βεργάδος μίλησε για χώρους χωρίς υπολογιστές και χωρίς προσωπικό!

Προέδρος: Μπήκατε σε όλους τους χώρους;

Μάρτυρας: Λέγαμε «άνοιξε την πόρτα» και άνοιγαν την πόρτα. Δεν βρήκαμε προσωπικό μέσα, υπολογιστές.

Πρόεδρος: Εσείς ζητήσατε κατάλογο προσωπικού;

Μάρτυρας: Μας ανέφεραν ονόματα, τα περισσότερα καθηγητές, μία ομάδα εργασίας.

Πρόεδρος: Ο προηγούμενος μάρτυρας μας είπε ότι δεν έγινε ενδελεχής έλεγχος.

Μάρτυρας: Μία ομάδα ήμασταν και ο καθένας έχει την ευθύνη αυτού που λέει.

Πρόεδρος: Για τον έλεγχο στην Αγία Παρασκευή, είχατε ειδοποιήσει;

Μάρτυρας: Δε θυμάμαι. Υπήρχε απόφαση Ολομέλειας.

Η δίκη συνεχίζεται την Τρίτη (02.12.2025).