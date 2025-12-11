Δίκη υποκλοπών: Το δικαστήριο ψάχνει και δεν βρίσκει τους δέκα νέους μάρτυρες

Δυσκολίες φαίνεται να αντιμετωπίζει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να εντοπίσει τους δέκα νέους μάρτυρες που κάλεσε να καταθέσουν στη δίκη. Πρόκειται για τον Αιμίλιο Κοσμίδη, αποκαλούμενο και ως «κρεοπώλη», από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου πληρώθηκαν συνολικά 24 «μολυσμένα» μηνύματα με predator και ακόμη εννέα πρόσωπα που φέρονται άμεσα ή έμμεσα να εμπλέκονται με τις δύο εταιρείες εμπορίας του παράνομου λογισμικού.

Ο Πρόεδρος της έδρας ζήτησε τη συνδρομή όλων των παραγόντων της δίκης, ώστε να εντοπιστούν οι μάρτυρες και «να αποκαλυφθεί η αλήθεια», όπως είπε, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο, την αποφασιστικότητά του, να καταθέσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα που αρχικώς δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα των μαρτύρων κατηγορητηρίου, αλλά με την πρόοδο της δίκης, ο ρόλος τους πλέον θεωρείται κομβικός στην υπόθεση των υποκλοπών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τα λοιπά, στη δίκη σήμερα (11.12.2025) κατέθεσε ο πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Βασίλειος Παπακώστας, ο οποίος αναφέρθηκε στις ενέργειες της Υπηρεσίας μετά τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.

«Εμείς εκτελέσαμε παραγγελίες της Εισαγγελίας για την υπόθεση. Οι παραγγελίες απευθύνονταν στη Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και στην Οικονομική Αστυνομία. Εμείς κατασχέσαμε τα ψηφιακά πειστήρια και τις πραγματογνωμοσύνες έκανε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών» ανέφερε ο μάρτυρας και προσέθεσε ότι το Τμήμα, του οποίου προΐστατο έκανε έρευνες σε έξι εταιρείες.

Ερωτηθείς για τον αν ήταν παρόντες στις έρευνες στις ελεγχόμενες εταιρείες, Intellexa και Krikel, οι ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους, o κ. Παπακώστας απάντησε αρνητικά.

Ακολούθως στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε μία αστυνομικός, πρώην εργαζόμενη στην ΕΥΠ, την περίοδο 2019-2022 και κουμπάρα της υπαλλήλου που κατά τα δημοσιεύματα ήταν η βασική χειρίστρια του predator. Μάλιστα, η πληροφορία αυτή περί κουμπαριάς της μάρτυρα με εμπλεκόμενη στην υπόθεση, προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου: «Όλοι κουμπάροι είναι εδώ, άντε μη πω….».

Το θέμα ανέδειξε με ερώτησή του δικηγόρος από την υποστήριξη της κατηγορίας.