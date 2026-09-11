Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Θα ζητήσω την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών – Δεν νομίζω ότι έχει συντάξει διαθήκη»

Με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, πολλά ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί για την λειτουργία της «κλινικής» στην οποία άφησε την τελευταία του πνοή ο αγαπημένος τραγουδιστής. Πως γίνεται να υπήρχαν παράνομα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε ένα ιατρείο όπου είχε γίνει ο απαραίτητο έλεγχος είναι η βασική απορία των αρχών αλλά και του δικηγόρου του.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, και πλέον της οικογένειάς του, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε στον ΣΚΑΪ, ζητώντας την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών. Μάλιστα υποστήριξε ότι για να γινόταν μία τέτοια διαδικασία σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο, όπως ήταν δηλωμένο, για τόσο καιρό, κάποια «θεσμικά όργανα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους».

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Αρχικά ανέφερε πως: «Είμαι ικανοποιημένος από τα αντανακλαστικά που έχει επιδείξει η Ελληνική Αστυνομία, και η εισαγγελία. Έχω υπόψιν μου μια σειρά ανακριτικών πράξεων που θα προσκομίσω την αίτησή μου στην κυρία ανακρίτρια αργά σήμερα το μεσημέρι, ή τη Δευτέρα, προκειμένου να γίνουν συμπληρωματικά κάποιες πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνουν για τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης».

Όπως σημειώνει ο κ. Λυκούδης μεταξύ άλλων θα ζητήσει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών για να φανούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν εκείνη την ημέρα, τις κλήσεις στο ΕΚΑΒ και την πληροφόρηση που έδωσαν στους διασώστες. «Πρέπει να δούμε αν έκαναν καλά τη δουλειά τους και αν ενημέρωσαν όπως έπρεπε, για να αντιμετωπιστεί το γεγονός». Όπως τόνισε ο δικηγόρος «πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στο τι έγινε εκείνες τις κρίσιμες ώρες».

Ο κ. Λυκούδης συνέχισε λέγοντας πως «δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι έχουμε ένα ‘’ιατρείο’’ που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το δεύτερο είναι ότι, για να γίνει αυτό, κάποια θεσμικά όργανα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό είναι ο Ιατρικός Σύλλογος ή η αστυνομία που είπε ο κ. Πατούλης ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει ένα θεσμικό κενό ελέγχου που θα πρέπει, ως κοινωνία, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε».

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Όπως τόνισε «δεν είναι μόνο η απόδοση ευθυνών. Είναι ότι χιλιάδες συμπολίτες μας πηγαίνουν σε ένα ιατρείο που έχει μια ταμπέλα απ’ έξω που λέει ότι λειτουργεί νομίμως, είναι νόμιμο ιατρείο, με τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, και εκεί κάνουν διάφορες ‘’θεραπείες’’, οι οποίες δεν έπρεπε να γίνονται σε τέτοια ιατρεία».

Ο συνήγορος της οικογένειας του καλλιτέχνη επισήμανε πως «αυτό που επιδιώκει η οικογένεια είναι να αναδειχθεί η αλήθεια και όποιος έχει ευθύνες, να του αναλογιστούν».

Ερωτηθείς εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συντάξει διαθήκη, ο δικηγόρος απάντησε πως: «δεν είναι υπόψιν μου κάτι τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Γνωρίζοντας τον Γιώργο και τις συζητήσεις που είχαμε κάνει, δεν σκεφτόταν την κατάσταση μετά θάνατον».