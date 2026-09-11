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Εύβοια: Μεγάλη φώκια έκανε βόλτες σε γνωστή παραλία – Δείτε βίντεο

Οι λουόμενοι εντυπωσιασμένοι παρατηρούσαν το κολύμπι της και την έπαιρναν πολλά βίντεο και φωτογραφίες
φωκια ευβοια
Η φώκια στην παραλία της Εύβοιας
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Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε τους λουόμενους στην παραλία Ποντικού, στο Αλιβέρι Ευβοίας, όταν μια μεγάλη φώκια έκανε ξαφνικά την εμφάνισή της στα νερά της περιοχής.

Σύμφωνα με το evima.gr, η εντυπωσιακή φώκια τράβηξε αμέσως τα βλέμματα, με όσους βρίσκονταν εκεί να την παρακολουθούν με ενθουσιασμό και περιέργεια.

Η βόλτα της φώκιας καταγράφηκε σε βίντεο από τους λουόμενους την ώρα που κολυμπούσε στα νερά της παραλίας, χαρίζοντας ένα ξεχωριστό θέαμα.

Οι εικόνες από την παραλία Ποντικού αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τον πλούτο που κρύβουν οι θάλασσες της Εύβοιας.

Βέβαια σε κάθε συνάντηση με άγρια θαλάσσια ζώα χρειάζεται προσοχή και σεβασμός. Να τα παρατηρούμε από απόσταση, χωρίς να επιχειρούμε να τα πλησιάσουμε, να τα αγγίξουμε ή να τα ταΐσουμε.

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