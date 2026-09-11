Γιώργος Μαζωνάκης: Στα δικαστήρια οι δύο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή – Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση 

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης με τους δυο γιατρούς της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι που έγινε η διαδικασία να συλλαμβάνονται μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Οι δυο γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκη σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική τους στο Κολωνάκι.

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Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σημερινή μέρα για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αναμένεται να γίνει η νεκροψία νεκροτομή στον τραγουδιστή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ την διαδικασία θα κάνουν οι ιατροδικαστές Νίκος Καλογρηάς και Κώστας Κούβαρης, ενώ παρών θα είναι Σωτήρης Μπουζιάνης που έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο η οικογένεια του καλλιτέχνη. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία. Παράλληλα θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Το κρίσιμο τρίωρο

Οι αρχές εστιάζουν στο κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλήση στο ΕΚΑΒ και εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσής του.

Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν οι καταθέσεις των γιατρών, αλλά και τα ευρήματα που θα προκύψουν από την αυτοψία και τις υπόλοιπες έρευνες που πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ασφάλειας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας περιείχε αρκετές ανακρίβειες. Αρχικά υποστήριξε ότι είχε τοποθετήσει μόνο την «πεταλούδα» στον δημοφιλή τραγουδιστή, ωστόσο οι διασώστες ανέφεραν προανακριτικά πως, όταν έφτασαν στο σημείο, το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά.

Παράλληλα, η γυναίκα δήλωσε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο στις 16:30, ενώ το ΕΚΑΒ είχε κληθεί ήδη από τις 16:25. Από την αστυνομική έρευνα και το υλικό από τις κάμερες προέκυψε, μάλιστα, ότι είχε φτάσει στον χώρο περίπου στις 13:30 και παρέμεινε εκεί για τουλάχιστον τρεις ώρες.

Κατά τη διάρκεια, ωστόσο, της έναρξης της συγκεκριμένης διαδικασίας, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του και να κατέρρευσε. Το ιατρικό προσωπικό προχώρησε άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες, βάσει των έως τώρα διαθέσιμων πληροφοριών, δεν είχαν αποτέλεσμα. Στη συνέχεια ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης είχε παραμείνει σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά κατά την τελευταία χρήση του. Αναμένεται νέα, λεπτομερέστερη έρευνα για να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος λειτουργίας του.

Καθοριστικό στοιχείο για τη σύλληψη του ζευγαριού φέρεται να ήταν και το γεγονός ότι στο ιατρείο υπήρχαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Όπως φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή της η γιατρός, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική σε κατάσταση έντονης υπερδιέγερσης. Σύμφωνα με την ίδια, είχε προηγηθεί, μία ημέρα νωρίτερα, συνεννόηση με τον τραγουδιστή προκειμένου να ακολουθήσει θεραπεία αναζωογόνησης.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν εάν το περιστατικό της ανακοπής σχετίζεται με την ιατρική διαδικασία που προηγήθηκε και ειδικότερα με την πλασμαφαίρεση, καθώς και να εξακριβώσουν εάν εφαρμόστηκαν στο σύνολό τους τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Το «χρυσό» πελατολόγιο του Κολωνακίου

Την ίδια στιγμή, στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται σημαντικά ψηφιακά ευρήματα, τα οποία αναμένεται να σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εξεταστούν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πελατολόγιο του αποκαλούμενου «ιατρείου των πλουσίων», το οποίο πλέον έχει περιέλθει στην κατοχή των αστυνομικών αρχών.

Σε συνεργασία με τον εισαγγελέα θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα για τη συγκεκριμένη πολύκροτη υπόθεση. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, τα προηγούμενα χρόνια να έχουν υποβληθεί αρκετοί ασθενείς σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Πρόκειται για μια ιατρική πράξη που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν μπορεί να πραγματοποιείται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος, πόσο μάλλον σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που λειτουργεί με άδεια απλού ιατρείου.

Αν και στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, η υπόθεση φαίνεται να επεκτείνεται και σε άλλες πτυχές που ενδέχεται να απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.