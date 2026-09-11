Γιώργος Μαζωνάκης: Το τσιρότο στο κεφάλι, οι 3 ώρες παραμονής στην κλινική και τα προβλήματα ομιλίας – Τα νέα στοιχεία στις έρευνες

Ραγδαίες οι εξελίξεις και αναπάντητα τα ερωτήματα για την υπόθεση θανάτου του μεγάλου καλλιτέχνη, Γιώργου Μαζωνάκη. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί οι δύο γιατροί της κλινικής του Κολωνακίου όπου ο τραγουδιστής έκανε τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Πλέον οι αρχές ρίχνουν την προσοχή τους και στο εν λόγω μηχάνημα για να αποδειχθεί αν έγινε απόπειρα εξαφάνισης στοιχείων.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να βρίσκονταν στην κλινική του Κολωνακίου από τις 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, παρά τους ισχυρισμούς της γιατρού του, Ιωάννας Γάκας ότι το ραντεβού ήταν στις 16:00. Μάλιστα ανέφερε πως ο τραγουδιστής είχε αργήσει και 30 λεπτά, αν και οι διασώστες κλήθηκαν να τον παραλάβουν στις 16:26.

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Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αισθανόταν καλά τις προηγούμενες ημέρες. Πέρα από τον λιποθυμία του σε επιχείρηση στην Κηφισιά, η γιατρός κατέθεσε πως τον είδε να έχει τσιρότο στο κεφάλι.

Όταν τον ρώτησε για το τι συνέβη, εκείνος της απάντησε πως έπεσε από τα σκαλιά του σπιτιού του και χτύπησε.

Παράλληλα αναφέρθηκαν και προβλήματα στην ομιλία του τραγουδιστή, γεγονότα που εγείρουν ερωτήματα για το αν ήταν σε θέση να υποβληθεί σε τέτοιου είδους ιατρική πράξη.

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Τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ ρίχνουν την προσοχή τουςστο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ώστε να αποδειχθεί αν καθαρίστηκε το γενετικό υλικό του τραγουδιστή.

Η γιατρός υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή ενώ ακόμα δεν είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση ενώ όπως φάνηκε από τα δεδομένα του μηχανήματος, η θεραπεία είχε ξεκινήσει ήδη 45 λεπτά.

Εξετάζεται αν οι δύο γιατροί -Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα- προσπάθησαν να καθαρίσουν από αποδεικτικά στοιχεία το εν λόγω μηχάνημα, καθώς δεν τον συνόδευσαν στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως είθισται.

Το ζευγάρι αναμένεται να βρεθεί σήμερα ενώπιων των δικαστικών αρχών για την υπόθεση, ενώ σήμερα ξεκινά και η ιατροδικαστή εξέταση στη σορό του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ την διαδικασία θα κάνουν οι ιατροδικαστές Νίκος Καλογρηάς και Κώστας Κούβαρης, ενώ παρών θα είναι Σωτήρης Μπουζιάνης που έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο η οικογένεια του καλλιτέχνη

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία.

Παράλληλα θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μίλησε ξανά στο OPEN κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου στους πολίτες να εμπιστεύονται επαγγελματίες υγείας για τέτοιου είδους θεραπείας.

Τόνισε πως η γιατρός Ιωάννα Γάκα δεν είχε άδεια για την εν λόγω θεραπεία ενώ δεν υπήρχε άδεια ούτε για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Ο Γιώργος Πατούλης τόνισε την Πέμπτη πως σε ελέγχους που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχαν βρεθεί τα συγκεκριμένα μηχανήματα αν και διαφημίζονταν για τις αναφερόμενες θεραπείες.