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Βόλος: 9χρονη κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά – Συνελήφθη ο ύποπτος

Οι γονείς μόλις το έμαθαν πήγαν τη ανήλικη στο νοσοκομείο, το οποίο ειδοποίησε την αστυνομία
Girl in school uniform with backpack alone crying sitting on the floor in the school hallway. Bullying, rejection and isolation. Adhd and autism.
istock
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Μια ανατριχιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, εκτυλίσσεται στον Βόλο μετά από καταγγελία της οικογένειας 9χρονης η οποία υποστηρίζει ότι κακοποιήθηκε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα κοριτσάκι μόλις 9 ετών μίλησε στους στους γονείς του στον Βόλο και τους εκμυστηρεύτηκε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (10/9/2026), όταν οι γονείς πήγαν τη μικρή στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας της μετέφερε αρχικά το παιδί σε περιφερειακό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», όπου οι γιατροί ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αμέσως ειδοποιήθηκαν η Εισαγγελία Βόλου και η Αστυνομία, προκειμένου να ξεκινήσει η διερεύνηση της καταγγελίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο για την υπόθεση, ενώ συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί και να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Το κορίτσι υποβάλλεται σε ιατρικό έλεγχο, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Νοσοκομείο, παρέχεται και ψυχολογική υποστήριξη. Προβλέπεται η παραμονή του στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τη συνέχιση των εξετάσεων και της φροντίδας του.

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