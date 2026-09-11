Σχολεία: Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε σχολικά λεωφορεία για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών

Σαρωτικούς ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία πραγματοποιούν από τα ξημερώματα της Παρασκευής (11.9.26) κλιμάκια της Τροχαίας Αττικής, σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας, με αφορμή το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και τον καθιερωμένο αγιασμό στα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της επικράτειας.

​Στα μπλόκα που στήθηκαν σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι αστυνομικοί βάζουν στο «μικροσκόπιο» την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών από τα σχολικά λεωφορεία.

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Στους ελέγχους συμμετείχε ενεργά και ειδικό κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής, με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Κωνσταντίνο Μαρκουΐζο (Ιαβέρη).

​Οι αρμόδιες Αρχές επικεντρώνονται στην κατάσταση των ελαστικών, την ισχύ του δελτίου ΚΤΕΟ, την ηλικία του οδηγού και του οχήματος, καθώς και στην κατοχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και των απαραίτητων αδειών.

Παράλληλα, ελέγχθηκε η ορθή λειτουργία του ταχογράφου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λεωφορείων, η ύπαρξη των προβλεπόμενων ενδείξεων «Σχολικό» στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος, αλλά και τυχόν παραβάσεις χωρητικότητας, ιδιαίτερα σε παλαιότερα κίτρινα οχήματα όπου διαπιστώνονταν προσθήκες επιπλέον θέσεων πέραν των εγκεκριμένων.

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​«Βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια – Ελάχιστες οι παραβάσεις»

​Μιλώντας στο Orange Press Agency από τη λεωφόρο Μεσογείων, ο αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας, Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος (Ιαβέρης), αναφέρθηκε στους στόχους των ελέγχων και τη συμμόρφωση των οδηγών.

​«Βρισκόμαστε εδώ στη λεωφόρο Μεσογείων για να διενεργήσουμε ελέγχους σε σχολικά λεωφορεία τα οποία ξεκίνησαν τη νέα σχολική χρονιά. Να ευχηθώ καλή χρονιά και καλή πρόοδο σε όλους. Είμαστε εδώ με την Τροχαία και τον Υποδιοικητή τον κύριο Γιαννακάκη, τον κύριο Θεοχάρη Διευθυντή των Υπηρεσιών Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής και κάνουμε ελέγχους οι οποίοι αφορούν το ΚΤΕΟ, αφορούν τα ελαστικά, τη σήμανση, τις ζώνες ασφαλείας και πολλά άλλα σημεία τα οποία είναι σημαντικά για την ασφάλεια των μαθητών. Η Περιφέρεια Αττικής έχει βασική προτεραιότητα την οδική ασφάλεια, οπότε θα βρισκόμαστε σε κάθε ευκαιρία και στους ελέγχους αλλά και στις υποδομές και στις ενέργειες για την οδική ασφάλεια».

​Κλείνοντας, ο Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος σημείωσε ότι «το τελευταίο διάστημα, με την αυστηροποίηση του νόμου και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, διαπιστώνουμε κάθε μέρα από τα αποτελέσματα, αλλά και σήμερα έχουμε δει ότι συμμορφώνονται τόσο οι οδηγοί των σχολικών αλλά και γενικότερα το σύνολο των οδηγών. Είχαμε πολύ λίγες περιπτώσεις εδώ από σχολικά τα οποία είχαν παραβάσεις, οι οποίες δεν ήταν και πολύ σημαντικές μάλιστα».