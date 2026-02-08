Δήμαρχος ρωσικής πόλης πίσω από εμπρηστική επίθεση στα Χανιά – Η εντολή για «μπουρλότο» στο πλαίσιο εκβιασμού και το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ.

Ποιος θα φανταζόταν ότι ένας δήμαρχος ρωσικής πόλης, που μάλιστα ήταν για χρόνια στέλεχος ομοσπονδιακού Υπουργείου και κρατικός αξιωματούχος στη Ρωσία, θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από μια εμπρηστική επίθεση, σε επιχείρηση στα Χανιά. Κι όμως…

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο άνθρωπος αυτός, φέρεται να έδωσε εντολή για εμπρηστική επίθεση σε επιχείρηση στα Χανιά, τη νύχτα της 19ης Ιανουαρίου με σκοπό να εκβιάσει μία γυναίκα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις Έλληνες 21, 24, και 25 ετών που φέρονται να πληρώθηκαν για να εκτελέσουν την εντολή εμπρησμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη νύχτα της 19ης Ιανουαρίου 2026, ξέσπασε φωτιά στην επιχείρηση, σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Το Σάββατο (7/2/26) αστυνομικοί της Δίωξης, έκαναν έρευνες σε περιοχές των Χανίων και της Θεσσαλονίκης όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Επιπλέον σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του αλλοδαπού και για απόπειρα εκβίασης σε βάρος της γυναίκας, με σκοπό τη μεταβίβαση μεγάλης ακίνητης περιουσίας στον ίδιο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα που έδειξε τον ηθικό αυτουργό – Το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με στοιχεία από το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. πρόκειται για ολόκληρη συμμορία, τα μέλη της οποίας έκαναν εκβιασμό με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος. Στο πλαίσιο αυτό, έκαναν την εμπρηστική επίθεση, με ένα μπιτόνι με εύφλεκτη ύλη, σε κατάστημα αρχιτεκτονικής. στην Αλμυρίδα Χανίων, το οποίο βρίσκεται σε κατοικημένη και τουριστική περιοχή.

Από την έρευνα, την άρση απορρήτου των επικοινωνιών αλλά και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι «ηθικός αυτουργός της εμπρηστικής ενέργειας είναι ο αλλοδαπός».

«Από ανάλυση ανοιχτών πηγών προκύπτει ότι ο αλλοδαπός ήταν για χρόνια στέλεχος Ομοσπονδιακού Υπουργείου και μέλος Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρωσίας (κρατικός αξιωματούχος). Επιπλέον, είναι Δήμαρχος αστικής περιοχής και φέρεται ως κάτοικος Μόσχας».

Για τους τρεις που συνελήφθησαν, κατασχέθηκαν ρούχα και άλλα πειστήρια τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει στην εμπρηστική επίθεση…



