Δημήτρης Κόκοτας: Συγκλόνισε με τον επικήδειό της η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη – «Το σώμα του βρίσκεται εδώ, η ψυχή που αγάπησα είναι μαζί μας»

Το τελευταίο «αντίο» λένε συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι στον αγαπημένο τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 57 ετών στις 25 Αυγούστου 2026, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα έδωσε την δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή τα τελευταία δυόμιση χρόνια, από όταν έπαθε έμφραγμα τον Μάρτιο του 2024. Έκτοτε, ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλεύτηκε και παρέμεινε σε καταστολή για αρκετούς μήνες, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όταν υπέστη σηπτικό επεισόδιο και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.

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Η κηδεία του γνωστού τραγουδιστή θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα, στον ιερό ναό Παναγίας Ελεούσας, όπου ήδη έχει φτάσει η σορός του. Πλήθος συγγενών και ξεκίνησαν να φτάνουν στην εκκλησία όπου γίνεται η Εξόδιος Ακολουθία, ήδη από τις 10:30.

Άνθρωποι της ελληνικής showbiz και του καλλιτεχνικού χώρου, καθώς και συνεργάτες του στον Δήμο Βαρβάρας απέστειλαν στεφάνια για να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή.

Τραγικές φιγούρες η σύζυγος του τραγουδιστής, Κατερίνα Πετράκη η οποία από την πρώτη στιγμή που ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλεύτηκε, δεν υπήρξε μέρα που να μην τον επισκεφτεί στο νοσοκομείο, μέχρι το τέλος, αλλά και η κόρη τους, Ριάνα.

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«Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα, που ερωτεύτηκα κι είναι η μισή μου ζωή, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας. Είχα την ευλογία, να είμαι εγώ η γυναίκα που ήταν δίπλα. Θα μας προσέχει από εκεί», είπε στον επικήδειο η Κατερίνα Πετράκη, προκαλώντας ανατριχίλα και συγκίνηση με τα λόγια της.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ένας πρίγκηπας στα στενά της πόλης. Αγάπησε τη γυναίκα του, την πόλη που ζούσε και όλους τους ανθρώπους γύρω της. Αλαφροπάτητος, κομψός, λιγομίλητος, συναινούσε, κουνώντας αργά το όμορφο κεφάλι του με τα γκριζιασμένα μαλλιά. Δεν ήθελε να ξεχωρίζει, κινούνταν αθόρυβος και σχεδόν αόρατος κι έκανε πράγματα καθημερινά. Ο Δημήτρης ήταν πολλά, αλλά η ζωή του ήταν λίγη!».