Ελλάδα

Δημήτρης Κόκοτας: Συγκλόνισε με τον επικήδειό της η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη – «Το σώμα του βρίσκεται εδώ, η ψυχή που αγάπησα είναι μαζί μας»

Πλήθος κόσμου καταφτάνει στον ιερό ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα όπου πραγματοποιείται η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα
Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη
Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη
Βασίλης Σακουλέβας
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Το τελευταίο «αντίο» λένε συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι στον αγαπημένο τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 57 ετών στις 25 Αυγούστου 2026, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα έδωσε την δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή τα τελευταία δυόμιση χρόνια, από όταν έπαθε έμφραγμα τον Μάρτιο του 2024. Έκτοτε, ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλεύτηκε και παρέμεινε σε καταστολή για αρκετούς μήνες, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όταν υπέστη σηπτικό επεισόδιο και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.

Η κηδεία του γνωστού τραγουδιστή θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα, στον ιερό ναό Παναγίας Ελεούσας, όπου ήδη έχει φτάσει η σορός του. Πλήθος συγγενών και ξεκίνησαν να φτάνουν στην εκκλησία όπου γίνεται η Εξόδιος Ακολουθία, ήδη από τις 10:30.

Άνθρωποι της ελληνικής showbiz και του καλλιτεχνικού χώρου, καθώς και συνεργάτες του στον Δήμο Βαρβάρας απέστειλαν στεφάνια για να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή.

Τραγικές φιγούρες η σύζυγος του τραγουδιστής, Κατερίνα Πετράκη η οποία από την πρώτη στιγμή που ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλεύτηκε, δεν υπήρξε μέρα που να μην τον επισκεφτεί στο νοσοκομείο, μέχρι το τέλος, αλλά και η κόρη τους, Ριάνα.

«Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα, που ερωτεύτηκα κι είναι η μισή μου ζωή, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας. Είχα την ευλογία, να είμαι εγώ η γυναίκα που ήταν δίπλα. Θα μας προσέχει από εκεί», είπε στον επικήδειο η Κατερίνα Πετράκη, προκαλώντας ανατριχίλα και συγκίνηση με τα λόγια της.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ένας πρίγκηπας στα στενά της πόλης. Αγάπησε τη γυναίκα του, την πόλη που ζούσε και όλους τους ανθρώπους γύρω της. Αλαφροπάτητος, κομψός, λιγομίλητος, συναινούσε, κουνώντας αργά το όμορφο κεφάλι του με τα γκριζιασμένα μαλλιά. Δεν ήθελε να ξεχωρίζει, κινούνταν αθόρυβος και σχεδόν αόρατος κι έκανε πράγματα καθημερινά. Ο Δημήτρης ήταν πολλά, αλλά η ζωή του ήταν λίγη!».

Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα
NDPPHOTO
Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα
NDPPHOTO
Κηδεία Κόκοτα
EUROKINISSI
Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα
Οι αδερφές του Δημήτρη Κόκοτα και άλλοι συγγενείς
Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα
Έφτασε η σορός του τραγουδιστή στην εκκλησία
Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη, με πιασμένα τα μαλλιά της
Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Γρηγόρης Μπιθικώτσης
Γρηγόρης Μπιθικώτσης
Γρηγόρης Μπιθικώτσης
Γρηγόρης Μπιθικώτσης με τη σύζυγό του
Ο μουσικός, συνθέτης και συνεργάτης του Δημήτρη Κόκοτα, Νίκος Γαλατιανός
Σάντρα Βουτσά
Στέλιος Διονυσίου
Χάρης Βαρθακούρης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Διονύσης Σχοινάς / EUROKINISSI
Τόνια Φουσέκη
Νίκος Βουρλιώτης
Γιάννης Πλούταρχος
Νάντια Γιαννακοπούλου
Βασίλης Σαλέας
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Γιώργος Θεοφάνους / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Φοίβος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Φοίβος και Γιώργος Θεοφάνους
Παντελής Αμπαζής / EUROKINISSI
Νίκος Κοκλώνης
Τρύφωνας Σαμαράς
Τρύφωνας Σαμαράς / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
koklonis
Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος

Τα έξοδα της κηδείας θα αναλάβει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Από την πλευρά της, η οικογένεια του καλλιτέχνη έχει απευθύνει παράκληση για διακριτικότητα.

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