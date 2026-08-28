Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Συγκλονίζει η μαρτυρία της ξαδέρφης της 44χρονης για την κακοποιητική συμπεριφορά του 53χρονου – «Δεν την άφηνε να μας μιλάει»

Αδιανόητες είναι οι νέες αποκαλύψεις για την κακοποίηση που φέρεται να βίωνε επί χρόνια η 44χρονη που δολοφονήθηκε από τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της στη Ροδόπη. Η ξαδέρφη του θύματος της γυναικοκτονίας μίλησε στο ΕΡΤnews για το εφιάλτη που ζούσε η 44χρονη.

Η ξαδέρφη της 44χρονης αναφέρει ότι η άτυχη γυναίκα είχε μιλήσει στους δικούς της ανθρώπους για την κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της, ενώ τους είχε δείξει ακόμη και φωτογραφίες από τα τραύματα που, όπως φέρεται να τους είχε καταγγείλει, της προκαλούσε. Ο 53χρονος δράστης στη Ροδόπη κατέθεσε το βράδυ της Τετάρτης (26/8/2026) μέσα από το νοσοκομείο στους αστυνομικούς και ομολόγησε τη γυναικοκτονία λέγοντας ότι «το έκανα πάνω στον καβγά, θόλωσα».

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«Ξέραμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιγράφει, ο άνδρας φέρεται να την απειλούσε και να προσπαθούσε να την απομονώσει από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον. «Εκείνος την απειλούσε και δεν την άφηνε να μας μιλήσει. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο», αποκαλύπτει.

Οι συγγενείς της 44χρονης, όπως προκύπτει από τη μαρτυρία, γνώριζαν ότι η γυναίκα βρισκόταν σε ένα περιβάλλον που την έκανε να φοβάται.

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Της είχαν προτείνει να εγκαταλείψει το σπίτι και να αναζητήσει προστασία κοντά τους, όμως, όπως αναφέρει η ξαδέλφη της, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί δεν της επέτρεπε εύκολα να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της.

Μάλιστα, στο παρελθόν είχε φτάσει στο σημείο να ζητήσει ακόμη και τη νοσηλεία του, καθώς η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά της.

Οι μαρτυρίες των παιδιών

Οι καταθέσεις των ίδιων των παιδιών του ζευγαριού στους αστυνομικούς είναι σοκαριστικές, καθώς επιβεβαιώνουν τον απόλυτο τρόμο που ζούσε η μητέρα τους στα χέρια του πατέρα τους. Ο 19χρονος γιος της και η 16χρονη κόρη της βρέθηκαν μπροστά στην τραγωδία. Η κόρη ήταν εκείνη που κάλεσε τις αρχές, ενώ ο γιος της μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο, σε μια προσπάθεια να τη σώσει.

Όπως αναφέρει το Star, τα τρία παιδιά της οικογένειας, βιώνοντας το απόλυτο σοκ, βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν στους αστυνομικούς. Οι μαρτυρίες τους είναι καταπέλτης, καθώς επιβεβαίωσαν πλήρως τη συστηματική και χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά που υφίστατο η μητέρα τους από τον πατέρα τους.

Μάλιστα, η επιλογή του θύματος να εργάζεται μακριά από το σπίτι, δεν ήταν μόνο λόγω των οικονομικών προβλημάτων, αλλά και λόγω της απεγνωσμένης ανάγκης της να βρίσκεται μακριά από τον σύζυγό της, για να μην τη χτυπά.

Πέθανε μέσα σε 5 λεπτά

Μέσα σε πέντε λεπτά έχασε τη ζωή της η 44χρονη μετά τη μαχαιριά που της κατάφερε ο 53χρονος σύζυγός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη, ο 53χρονος επιτέθηκε στην άτυχη 44χρονη με ένα κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών και της κατάφερε χτύπημα στον λαιμό και στην τραχηλική χώρα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το μαχαίρι τρύπησε τον δεξιό πνεύμονα της γυναίκας, προκαλώντας της εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία ενώ δεν υπάρχουν στο σώμα της άλλες κακώσεις.

Η 44χρονη ξεψύχησε από τη φονική μαχαιριά μέσα σε πέντε λεπτά.

Συνεχίζουν οι έρευνες

Η 44χρονη εργαζόταν σεζόν στη Θάσο και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη για να περάσει χρόνο με τα παιδιά της. Εκεί, μέσα στο σπίτι, εκτυλίχθηκαν τα τελευταία δραματικά λεπτά της ζωής της.

Ο 53χρονος εν διαστάσει σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ενώ οι νέες μαρτυρίες για το ιστορικό κακοποίησης της 44χρονης αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικογραφίας.