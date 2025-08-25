Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του, Παυλίνας Κωνσταντάρα – «Ταλαιπωρήθηκε και στεναχωρήθηκε πολύ, δεν είναι δίκαιο»

Μία από τις σημαντικότερες απώλειες βιώνει τις τελευταίες ώρες η οικογένεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα, αφού ο γνωστός δημοσιογράφος και γιος του αείμνηστου Λάμπρου Κωνσταντάρα, «έφυγε» χτες (24.08.2025) σε ηλικία 79 ετών.

Τα παιδιά του γνωστού δημοσιογράφου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Παυλίνα Κωνσταντάρα έσπευσαν στα social media και «αποχαιρέτησαν» δημόσια τον πολυαγαπημένο τους πατέρα. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννημένος το 1946 στην Αθήνα, ήταν Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση.

Είχε παντρευτεί τη Βίκυ Βουρλάκη, και έχει αποκτήσει 2 παιδιά, την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική – ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Μάλιστα, η κόρη του, Παυλίνα έκανε σήμερα Δευτέρα, μία συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια του πατέρα της, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

«Θα αποχαιρετίσουμε τον μπαμπά μας την Τετάρτη 27/8 στις 12.00 στο Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο.

Σας ευχαριστούμε όλους, για όσα μαθαίνουμε ότι σήμαινε για τον καθένα από σας, τα λόγια στις αναρτήσεις και τα μηνύματα σας. Είναι για εμάς βάλσαμο γιατί ταλαιπωρήθηκε και στεναχωρήθηκε πολύ. Και δεν είναι δίκαιο.

Κάντε ένα σκρολ στο κινητό σας και αν έχετε ωραίες σκέψεις για ένα μεγάλο άνθρωπο που κάτι σημαίνει για εσάς, κάτι άφησε το πέρασμα του απο τη ζωή σας, μην περιμένετε να μάθετε τα θλιβερά νέα.

Στείλτε του ένα μήνυμα σκέψης και φροντίδας. Για εμάς είναι ένα λεπτό και για αυτούς μια καλή εβδομάδα.

Αγάπη, καλοσύνη και γενναιοδωρία. Αυτά μένουν.

Επειδή αγαπούσε πολύ τους ηθοποιούς, και στεναχωριόταν όταν μάθαινε ότι κάποιος δυσκολευόταν, παρακαλούμε αντί στεφάνων να κάνετε στη μνήμη του μια δωρεά – ενίσχυση στο έργο του TAΣEH (TAMEIO AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ ΣΩMATEIOY EΛΛHNΩN HΘOΠOIΩN)», έγραψε στην μακροσκελή ανάρτησή της.

Η Παυλίνα Κωνσταντάρα προχώρησε και την Κυριακή και μία τρυφερή ανάρτηση αφιερωμένη στον πατέρα της.

«Πριν πολλά χρόνια, ένας αγαπημένος φίλος έχασε το μπαμπά του. Είμασταν κοντά στα 16 και μου είχε φανεί αδιανόητο, ανεξήγητο, τόσο σκληρό.

Έκανε εκπομπή τότε ο δικός μου μπαμπάς στον 9.84 κάθε πρωί και του ζήτησα να βάλει ένα τραγούδι, να του το χαρίσω. Μετά από λίγα λεπτά άκουσα τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη:

“Δεν είσαι εδώ

Δεν υπάρχεις πια μες τη ζωή μου

Δεν είσαι εδώ

Τώρα η νύχτα μετράει την αντοχή μου

Δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ”

Απόψε που είναι η πρώτη νύχτα, μπαμπά μου, που δεν είσαι εδώ, μου ρθε στο νου εκείνη η αφιέρωση και μετά από τόσα χρόνια ένιωσα τι θα πει απώλεια.

Ποτέ έως σήμερα δεν είχα αναρωτηθεί εάν υπάρχει κάτι άλλο μετά, μετά από τη στιγμή που μια καρδιά σταματάει να χτυπά.

Σήμερα όμως, πολύ θα ήθελα να μπορούσες να μάθεις όσα λένε τόσοι πολλοί άνθρωποι για εσένα. Τόσοι πολλοί, τόσα πολλά.

Υ.Γ. Ευχαριστούμε από την καρδιά μας για τις κλήσεις, τα μηνύματα, τις σκέψεις. Ζητώ συγνώμη που δεν απάντησα, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνετε», έγραψε..