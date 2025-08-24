Ελλάδα

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτηση του λίγες ημέρες πριν «σβήσει» – Χαμογελαστός στο πλευρό της συζύγου του

Ο δημοσιογράφος φαίνεται να απολαμβάνει την βόλτα με την γυναίκα της ζωής του και την κόρη τους, Παυλίνα
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας / Βίκυ Βουρλάκη
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας με την σύζυγό του Βίκυ Βουρλάκη

Ιδιαίτερα ενεργός στα social media ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, ο γιος του μεγάλου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα που έφυγε σε ηλικία 79 χρόνων.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή (24.08.2025) βυθίζοντας στον θρήνο τους φίλους του, τους συγγενείς, τους συναδέλφους και κυρίως την σύζυγό του Βίκυ Βουρλάκη και τα 2 παιδιά τους, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Παυλίνα Κωνσταντάρα.

Δεν έχει γνωστή η αιτία θανάτου του αλλά ο δημοσιογράφος αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας.

Στις τελευταίες αναρτήσεις του στο Facebook φαίνεται χαμογελαστός αλλά έχοντας πάντα σωληνάκι στη μύτη του.

Στην τελευταία ανάρτηση που έκανε, στις αρχές του Αυγούστου, ποζάρει με την σύντροφο της ζωής του Βίκυ. Χαμογελαστοί και οι 2 απολαμβάνουν τον καφέ και τα pancakes τους ενώ ο δημοσιογράφος συνεχίζει και φορά το σωληνάκι στη μύτη.

«Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας», έγραψε στη λεζάντα.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρετά τον πατέρα του, Λάμπρο Κωνσταντάρα – «Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου»
«Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην ανάρτησή του
Λάμπρος Κωνσταντάρας / Δημήτρης Κωνσταντάρας
Πνίγηκε τουρίστας σε πισίνα στη Μύκονο μετά από χρήση ναρκωτικών - Στο Κέντρο Υγείας ακόμα ένα άτομο
Ο ένας από τους δύο άνδρες ανασύρθηκε ζωντανός, ενώ ο δεύτερος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Στο δωμάτιό τους βρέθηκαν ναρκωτικά
Πισίνα
Η στιγμή που ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο οδηγείται στον εισαγγελέα - Με σκυμμένο το κεφάλι και αλεξίσφαιρο γιλέκο
Στον 40χρονο αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί
Η στιγμή που ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας μεταφέρεται στον εισαγγελέα στον Βόλο
