Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτηση του λίγες ημέρες πριν «σβήσει» – Χαμογελαστός στο πλευρό της συζύγου του

Ιδιαίτερα ενεργός στα social media ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, ο γιος του μεγάλου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα που έφυγε σε ηλικία 79 χρόνων.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή (24.08.2025) βυθίζοντας στον θρήνο τους φίλους του, τους συγγενείς, τους συναδέλφους και κυρίως την σύζυγό του Βίκυ Βουρλάκη και τα 2 παιδιά τους, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Παυλίνα Κωνσταντάρα.

Δεν έχει γνωστή η αιτία θανάτου του αλλά ο δημοσιογράφος αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας.

Στις τελευταίες αναρτήσεις του στο Facebook φαίνεται χαμογελαστός αλλά έχοντας πάντα σωληνάκι στη μύτη του.

Στην τελευταία ανάρτηση που έκανε, στις αρχές του Αυγούστου, ποζάρει με την σύντροφο της ζωής του Βίκυ. Χαμογελαστοί και οι 2 απολαμβάνουν τον καφέ και τα pancakes τους ενώ ο δημοσιογράφος συνεχίζει και φορά το σωληνάκι στη μύτη.

«Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας», έγραψε στη λεζάντα.