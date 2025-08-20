Δήμος Αθηναίων: Τέλος εποχής για τα καρτοτηλέφωνα στην Αθήνα

Τέλος σε δεκάδες καρτοτηλέφωνα στην Αθήνα, έβαλε ο Δήμος Αθηναίων.

Ο Δήμος Αθηναίων ύστερα από συνεννόηση με τον ΟΤΕ, κατάφερε να πετύχει την απομάκρυνση δεκάδων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας.

Για πολλά χρόνια, δεκάδες τηλεφωνικοί θάλαμοι παρέμεναν ανενεργοί σε διάφορα σημεία της πόλης, χωρίς λειτουργική χρήση, επιβαρύνοντας την εικόνα του δημόσιου χώρου και δημιουργώντας εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία. Οι θάλαμοι αυτοί αποτελούσαν εστίες ρύπανσης, αλλά και πρόκλησης ατυχημάτων.

Ανταποκρινόμενη σε πολλά αιτήματα πολιτών, η Αντιδημαρχία Υποδομών του Δήμου Αθηναίων επικοινώνησε επανειλημμένως με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ και ζήτησε την απομάκρυνση των χαλασμένων καρτοτηλεφώνων. Μετά από αυτή την παρέμβαση, αποξηλώθηκαν σταδιακά 63 ανενεργοί τηλεφωνικοί θάλαμοι ενώ έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός Αυγούστου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα ακολουθήσουν επιπλέον 67 αποξηλώσεις.

Η απομάκρυνση ξεκίνησε από κεντρικά σημεία της Αθήνας. Ενδεικτικά:

Σύνταγμα: Φιλελλήνων & Βασ. Αμαλίας, Λέκκα

Πανεπιστημίου

Ομόνοια: Πλατεία Κοτζιά, Σανταρόζα, Σατωβριάνδου, Λυκούργου, Σωκράτους & Ευριπίδου

Μετς: Αναπαύσεως

Κολωνάκι: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Υψηλάντου

Εξάρχεια: Στουρνάρη

Κυψέλη: Πατησίων & Αγ. Μελετίου, Ευελπίδων & Κέρκυρας, Πλατεία Κυψέλης, Ζακύνθου & Κέρκυρας, Κρίσσης

Πατήσια / Μεταξουργείο / Κολωνός: Λένορμαν, Αχαρνών, Κολοκυνθού, Πλατεία Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια)

Γκύζη: Βαρβάκη & Μομφεράτου

Εξάρχεια / Νεάπολη: Στουρνάρη, Καλλιδρομίου, Λ. Αλεξάνδρας

Παγκράτι: Δαμάρεως, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Εμπεδοκλέους, Φορμίωνος

Πετράλωνα: Δεινοχάρους (Πλατεία Μερκούρη)

Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου

Κουκάκι / Ν. Κόσμος: Καφαντάρη, Μιχαήλ Μπακνανά

Αμπελόκηποι: Κηφισίας, Γρ. Ξενοπούλου & Μεσογείων, Φθιώτιδος & Δουκίσσης Πλακεντίας

Βοτανικός: Σπύρου Πάτση & Ιερά Οδός

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έκανε ανάρτηση στα social media για τη δράση αυτή και αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Τέλος εποχής για τα εγκαταλελειμμένα καρτοτηλέφωνα της Αθήνας.

Απομακρύναμε 63 εγκαταλελειμμένα καρτοτηλέφωνα από τα πεζοδρόμια της πόλης τα οποία αποτελούσαν εμπόδια για πεζούς, ΑμεΑ, αλλά και εστίες ρύπανσης.

Οι πρώτες παρεμβάσεις έγιναν σε κεντρικά σημεία όπως: Σύνταγμα, Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Κολωνάκι, Εξάρχεια, Κυψέλη, Παγκράτι, Πετράλωνα, Αμπελόκηποι, Βοτανικός κ.ά.

Θα ακολουθήσουν αποξηλώσεις και σε άλλες περιοχές της Αθήνας:

24 μέσα στον Αύγουστο και

67 επιπλέον μέχρι τον Οκτώβρη

Μειώνουμε τον οπτικό θόρυβο

Βελτιώνουμε την προσβασιμότητα

Αναβαθμίζουμε τον δημόσιο χώρο

Ευχαριστούμε τον ΟΤΕ για τη συνεργασία!»

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική του Δήμου για τη μείωση του οπτικού θορύβου, τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων και την αναβάθμιση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου.