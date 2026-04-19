Πάτρα: Οι πρώτες εικόνες από την τραγωδία με τον 58χρονο νεκρό σε φλεγόμενο σπίτι

Με κυνηγετική καραμπίνα έβαλε τέλος στη ζωή του 58χρονος στο Ακταίο, στην Πάτρα. Προηγουμένως σύμφωνα με την πυροσβεστική είχε περιλούσει με εύφλεκτο υλικό το σπίτι του.

Έχοντας πυρπολήσει το σπίτι του στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, στη συνέχεια βγήκε στην αυλή και αυτοπυροβολήθηκε με την καραμπίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (19.04.2026), από πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήση για φωτιά σε σπίτι.

Δίπλα στη σορό ήταν η καραμπίνα που χρησιμοποίησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, στις τσέπες του βρέθηκαν τρία φυσίγγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραγική ειρωνεία, ότι την Κυριακή ήταν προγραμματισμένη η κηδεία της 64χρονης αδελφής του, η οποία πέθανε ξαφνικά.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην αυτοχειρία τον 58χρονο πρώην ιδιοκτήτη γνωστού εστιατορίου στο Ακταίο, παραμένουν άγνωστοι, καθώς δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τι τον οδήγησε στο απονενοημένο διάβημα.

Εικάζεται πως δεν άντεξε την αιφνίδια απώλεια της αδελφής του, η οποία φέρεται πως είχε αναλάβει τη φροντίδα του.

Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς το σπίτι.

Επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.