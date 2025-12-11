Ελλάδα

Διπλός σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανάμεσα σε Κάρπαθο και Ρόδο – Στη θάλασσα το επίκεντρο των δονήσεων

Οι δύο δονήσεις έγιναν με διαφορά πέντε λεπτών η μία από την άλλη
Διπλός σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά από την Κάρπαθο

Διπλός σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην Κάρπαθο το απόγευμα της Πέμπτης (11.12.2025). Στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νησιού και της Ρόδου εντοπίζεται το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων.

Ο πρώτος σεισμός των 3,4 Ρίχτερ έγινε στις 6:20 το απόγευμα σε απόσταση 31 χιλιομέτρων βόρεια – βορειοανατολικά της Ολύμπου στην Κάρπαθο.

Το εστιακό βάθος βρέθηκε στα 14,3 χλμ.

Διπλός σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά από την Κάρπαθο

Ακολούθησε πέντε λεπτά αργότερα (18:25) δεύτερος σεισμός της ίδιας τάξης (3,4 Ρίχτερ).

Το επίκεντρο της νέας δόνησης βρίσκεται στα 32 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά της Ολύμπου Καρπάθου.

Διπλός σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά από την Κάρπαθο

Το εστιακό βάθος είναι στα 15,3 χιλιόμετρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
202
111
87
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo