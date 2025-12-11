Διπλός σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανάμεσα σε Κάρπαθο και Ρόδο – Στη θάλασσα το επίκεντρο των δονήσεων

Διπλός σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην Κάρπαθο το απόγευμα της Πέμπτης (11.12.2025). Στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νησιού και της Ρόδου εντοπίζεται το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων.

Ο πρώτος σεισμός των 3,4 Ρίχτερ έγινε στις 6:20 το απόγευμα σε απόσταση 31 χιλιομέτρων βόρεια – βορειοανατολικά της Ολύμπου στην Κάρπαθο.

Το εστιακό βάθος βρέθηκε στα 14,3 χλμ.

Ακολούθησε πέντε λεπτά αργότερα (18:25) δεύτερος σεισμός της ίδιας τάξης (3,4 Ρίχτερ).

Το επίκεντρο της νέας δόνησης βρίσκεται στα 32 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά της Ολύμπου Καρπάθου.

Το εστιακό βάθος είναι στα 15,3 χιλιόμετρα.