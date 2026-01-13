Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Ένταση στον Άρειο Πάγο μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και της συνηγόρου του Επαμεινώνδα Κορκονέα

«Κόκκινο» χτύπησε το θερμόμετρο στον Άρειο Πάγο σήμερα Τρίτη (13.1.26), κατά την εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης που κατέθεσε ο Επαμεινώνδας Κορκονέας κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας, το οποίο απέρριψε το ελαφρυντικό στον καταδικασμένο ως δολοφόνο του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και τον οδήγησε εκ νέου στη φυλακή.

Η ένταση δημιουργήθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπεί την οικογένεια του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της συνηγόρου του καταδικασμένου σε ισόβια Επαμεινώνδα Κορκονέα, Βάσως Πανταζή. Αφορμή στάθηκε η κίνηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να χορηγήσει υπόμνημα στο δικαστήριο. Η κ. Πανταζη αντεδρασε, λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται δικονομικά να παρίσταται ως πολιτική αγωγή η οικογένεια.

«Προστάτευσε τον θεσμό. Αυτό το μήνυμα που περνάμε στους συναδέλφους είναι ότι έχει μια ιδιότυπη ασυλία», είπε απευθυνόμενη στη συνάδελφό της, Ζωή Κωνσταντοπουλου, η Βάσω Πανταζη, με το δικαστήριο να διακόπτει την ακροαματική διαδικασία.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά λίγο αργότερα, αναφέροντας προς το δικαστήριο: «Διακινήθηκαν ενώπιον του δευτεροβάθμιου ύβρεις και απειλές εναντίον μου και μάλιστα από τον Κασιδιάρη τον οποίο εκπροσωπεί (η Β. Πανταζή) και δεύτερον για την υπόθεση αυτή έχουν κινηθεί μόνοι- διπλοί οι μηχανισμοί του παρασκηνίου».

Πάντως, η πρόεδρος της έδρας του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου δεν άφησε αναπάντητο τον υπαινιγμό της κ. Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας δηκτικά ότι «αυτοί οι μηχανισμοί απέρριψαν το ελαφρυντικό».

«Οι παραδικαστικοί μηχανισμοί έκαναν στην υπόθεση αυτή να υπάρξει αποφυλάκιση και χορήγησαν ελαφρυντικό και έκαναν επίσης σε βαθμό κυβερνητικό να παρεμβαίνει η παραεξουσία. Έκανε να έχουν διακινηθεί απειλές από καταδικασμένο πρόσωπο σε βάρος δικηγόρων. (…) Η μάνα του Αλέξη ζητεί αμετάκλητα να κλείσει αυτή η υπόθεση» κατέληξε η δικηγόρος της οικογένειας Γρηγορόπουλου.

Η συνήγορος υπεράσπισης του Επαμεινώνδα Κορκονέα ανέλυσε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου τους λόγους για τους οποίους ο καταδικασμένος για ανθρωποκτονία με δόλο, πρώην ειδικός φρουρός υπέβαλε αίτημα αναίρεσης της τελευταίας απόφασης του Εφετείου της Λαμίας επι της χορήγησης ελαφρυντικού.

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης και τη διατήρηση της ισόβιας κάθειρξης στον Επαμεινώνδα Κορκονέα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Η υπόθεση της εν ψυχρώ δολοφονίας του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου 2008 στα Εξάρχεια από τον Επαμεινώνδα Κορκονέα οδηγήθηκε για τρίτη φορά ενώπιον Ανώτατου Δικαστηρίου, με τις δύο προηγούμενες να είναι μετά από εισαγγελική παρέμβαση αναφορικά με την αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασμένο, με βάση το οποίο «έσπασε» τα ισόβια.

Τελικώς, τον Ιούνιο του 2025 το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας απέρριψε την αναγνώριση ελαφρυντικού στον Κορκονέα και τον έστειλε πίσω στη φυλακή για να εκτίσει την υπόλοιπη ποινή του.