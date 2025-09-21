Ελλάδα

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Με σκυμμένο το κεφάλι και με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 50χρονος που έπνιξε με σακούλα την αδελφή του

Συνοδεία αστυνομικών ο 50χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης
Άγγελος Λαμπίδης

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής (21.9.25) ο 50χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του στην περιοχή του Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Έχοντας σκυμμένο το κεφάλι και φορώντας αλεξίσφαιρο ο 50χρονος δράστης της δολοφονίας οδηγήθηκε συνοδεία αστυνομικών στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Ο 50χρονος σκότωσε την 59χρονη αδελφή της βάζοντάς της μια νάιλον σακούλα στο κεφάλι μέσα στο διαμέρισμα του θύματος.

Η 59χρονη είχε επιστρέψει από το νοσοκομείο στο σπίτι της μόλις χθες.

Σύμφωνα με το οικογενειακό τους περιβάλλον και τους γείτονές τους, τα δύο αδέλφια είχαν πολύ καλές σχέσεις και μάλιστα η 59χρονη έκανε αναρτήσεις στα social media μέσα από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα ευχαριστώντας δημόσια τον αδελφό της.

Ο 50χρονος είχε είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με «θερμά» λόγια για την αδερφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά γιατί ήταν σε πολύ ευάλωτη θέση.

«Την έφερα σήμερα στο σπίτι από το νοσοκομείο. Μου γκρίνιαξε για κάτι ασήμαντο με πολύ άσχημο τρόπο. Ήμουν πολύ στρεσαρισμένος, πολύ πιεσμένος. Τη σκότωσα», φέρεται να είπε ο 50χρονος στους αστυνομικούς.

Οι γείτονες αναφέρουν ότι δεν άκουσαν φωνές παρά μόνο μία κραυγή, πιθανότατα της άτυχης γυναίκας.

