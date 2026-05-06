Δολοφονία στο Ηράκλειο: «Εδώ και τρία χρόνια προσπαθούσε να σκοτώσει τον Νικήτα» λέει η αδερφή του θύματος

Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού το απόγευμα της Τρίτης (05.05.2026) στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ο δράστης, που θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από τρία χρόνια, παραδόθηκε λίγη ώρα αργότερα στις Αρχές, ενώ για συνέργεια συνελήφθη και η σύζυγός του που φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο όχημα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο 54χρονος φέρεται να έστησε καρτέρι στον νεαρό, τον εμβόλισε με το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια τον καταδίωξε, ανοίγοντας πυρ μπροστά στα μάτια δεκάδων αυτοπτών μαρτύρων στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο.

«Τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε πάει επανειλημμένες φορές στην αστυνομία, αλλά δεν έκαναν τίποτα», λέει στο newsit.gr η αδερφή του 21χρονου, περιγράφοντας τον εφιάλτη που, όπως υποστηρίζει, ζούσε η οικογένειά της τα τελευταία χρόνια.

Όπως τονίζει, οι τελευταίες στιγμές του αδελφού της ήταν δραματικές, καθώς, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να σωθεί, ωστόσο ο δράστης δεν σταμάτησε την καταδίωξη.

«Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη, αλλά μας είπαν ότι ο δράστης του έκλεισε τον δρόμο και τον τράκαρε με το αυτοκίνητο. Ο αδερφός μου βγήκε από το αμάξι, άρχισε να τρέχει και προσπάθησε να μπει σε ένα ξενοδοχείο, αλλά ήταν κλειστό. Τότε γύρισε πίσω και ο δράστης τον πυροβόλησε τέσσερις φορές, σκοτώνοντας τον αδερφούλη μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η αδερφή του 21χρονου υποστηρίζει πως η οικογένεια είχε απευθυνθεί πολλές φορές στις Αρχές, καταγγέλλοντας περιστατικά απειλών και επιθέσεων, χωρίς –όπως λέει– να υπάρξει ουσιαστική προστασία.

«Τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε πάει επανειλημμένες φορές στην αστυνομία, αλλά μας κορόιδευαν, μας ειρωνεύονταν και δεν έκαναν τίποτα. Ο δράστης είχε προσπαθήσει πολλές φορές να τον σκοτώσει. Είχε έρθει έξω από το σπίτι μας, τον είχε κυνηγήσει όταν είχε βγει να πετάξει τα σκουπίδια από τη δουλειά του και περνούσε διαρκώς έξω από το μαγαζί ή το σπίτι μας…Είμαι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν μπορώ να το πιστέψω», υπογραμμίζει.

Οι καταγγελίες της οικογένειας για τις προηγούμενες απειλές και τις αναφορές που είχαν γίνει στην αστυνομία αναμένεται να βρεθούν στο μικροσκόπιο της έρευνας.