Καιρός: «Εκρηκτικό κοκτέιλ» ζέστης και αφρικανικής σκόνης – Πάνω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία από την Κυριακή

Σε ρυθμούς καλοκαιρινούς μπαίνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με την θερμοκρασία να ανεβαίνει και μάλιστα σε κάποιες περιοχές θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

Η θερμοκρασία έχει αρχίσει σταδιακά να παίρνει την ανιούσα με τον καιρό να ζεσταίνει αρκετά και σε συνδυασμό με την αφρικανική σκόνη θα δημιουργήσει ένα αποπνικτικό σκηνικό.

Απο την Κυριακή (10.05.2026) και μετά θα νιώσουμε για τα καλά το καλοκαίρι με την θερμοκρασία να δείχνει ακόμα και 32 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει στη νότια Ευρώπη, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν και προς την Ελλάδα κυρίως στις αρχές της εβδομάδας με τις συνθήκες να ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Βαθμιαία άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία σε όλη τη νότια Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, καθώς θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Αφρικής θα κινηθούν προς την περιοχή μας, ειδικά στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Από πλευράς φαινομένων δεν προβλέπεται κάτι σημαντικό, παρά μόνο κάποια πρόσκαιρη αστάθεια, κυρίως την ερχόμενη Παρασκευή.

Η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά προς τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου και δεν αποκλείεται τοπικά να τους ξεπεράσει.

Οι νότιοι άνεμοι μόνο στο Ιόνιο θα είναι πιο ενισχυμένοι, ενώ παράλληλα θα έχουμε και μεταφορά σκόνης».

Ο καιρός σήμερα Τετάρτη (06.05.2026)

Στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη (07.05.2026)

Αραιές νεφώσεις οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (08.05.2026)

Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι αρχικά στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, γρήγορα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και από το απόγευμα και στις Κυκλάδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται στα ηπειρωτικά από τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

Ο καιρός το Σάββατο (09.05.2026)

Τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι – απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε βόρειους – βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός την Κυριακή (10.05.2026)

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.