Κως: Έφοδος σε κελιά των φυλακών, βρέθηκαν μαχαίρια και συνελήφθησαν δύο άνδρες

Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται δυο έγκλειστοι των φυλακών της Κω, καθώς σε έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν τέσσερα μαχαίρια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μαχαίρια βρέθηκαν σε κοινόχρηστο σημείο του κελιού τους στις φυλακές της Κω. Σε βάρος τους κινήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

Η επιχείρηση εκδηλώθηκε στις 05:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (04.06.2026), ώρα κατά την οποία οι αρχές επέλεξαν να εισέλθουν στους χώρους κράτησης ώστε να εξασφαλιστεί ο αιφνιδιασμός των κρατουμένων και να αποτραπεί κάθε προσπάθεια απόκρυψης αντικειμένων.

Στη διάρκεια της σχολαστικής έρευνας που ακολούθησε στα κελιά και στους κοινόχρηστους χώρους εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερα αυτοσχέδια μαχαίρια, τα οποία κατασχέθηκαν και πέρασαν στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών για περαιτέρω αξιοποίηση.

Η ύπαρξη τέτοιου είδους αντικειμένων εντός σωφρονιστικού καταστήματος συνιστά κατά τις αρχές σοβαρό ζήτημα ασφάλειας, καθώς αυτοσχέδια όπλα του τύπου που εντοπίστηκαν χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιστατικά ενδοσωφρονιστικής βίας ή σε απόπειρες απόδρασης.

Σε βάρος των δύο φερόμενων ως κατόχων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές. Πρόκειται για έναν αλλοδαπό υπήκοο Ιράκ, ηλικίας 48 ετών, καθώς και για έναν ημεδαπό ηλικίας 55 ετών, οι οποίοι κρατούνταν στο σωφρονιστικό κατάστημα κατά τη στιγμή της επιχείρησης, σύμφωνα με τη dimokratiki.

