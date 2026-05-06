Σαλαμίνα: Διατάχθηκε ΕΔΕ για την παράσυρση της 12χρονης από περιπολικό – Συνελήφθη ο οδηγός

Τα αίτια του σοβαρού τροχαίου στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό παρέσυρε 12χρονη, έξω από δημοτικό σχολείου αναζητούν οι αρχές.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα βράδυ της Τρίτης (05.05.2026) στη Σαλαμίνα και όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για το περιστατικό.

Μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε ότι ο οδηγός του περιπολικού συνελήφθη για το σοβαρό περιστατικό και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Όπως ανέφερε το κοριτσάκι παρελήφθη από ασθενοφόρο και συνοδεία περιπολικού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 20:00 στην οδό Θέμιδος στη Σαλαμίνα, όταν το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας χτύπησε την ανήλικη, η οποία φέρεται να επιχείρηση να διασχίσει τη διάβαση πεζών έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα κλήθηκαν διασώστες. Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 12χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργείο και φέρει λάμες στο πόδι, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.