Δολοφονία στο Ηράκλειο: «Ο 21χρονος είχε κάνει μήνυση τον Μάρτιο στον 54χρονο, παραβιαζόταν συνεχώς τα περιοριστικά μέτρα», αποκαλύπτει η δικηγόρος του

Παγωμένη είναι η Κρήτη μετά τη δολοφονία του 21χρονου από έναν 54χρονο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου το απόγευμα της Τρίτης (05.05.2026).

Η δολοφονία στην Αμμουδάρα Ηρακλείου φαίνεται πως ήταν σχεδιασμένη από τον 54χρονο, καθώς δεν μπορούσε να ξεπεράσει το χαμό του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα. Ηταν συνοδηγός αυτοκίνητου που οδηγούσε ο 21χρονος. Ο γιος του 54χρονου τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε την μάχη στο νοσοκομείο.

Εκτός από τον 54χρονο έχει συλληφθεί και η σύζυγός του για ηθική αυτουργία και εξετάζεται ο ρόλος της, καθώς ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου και το ερώτημα είναι ποια θα είναι η στάση του εισαγγελέα απέναντι στη σύζυγο του 54χρονου.

Νέα πάντως στοιχεία στην υπόθεση έφερε στο φως η Αλεξάνδρα Σπανάκη δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου 21χρονου. Μιλώντας στο cretaone.gr αποκαλύπτει περιστατικό καταδίωξης του 21χρονου, παρά τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί.

Είχε κάνει καταγγελία τον περασμένο Μάρτιο

«Το ίδιο το παιδί έκανε μήνυση πρόσφατα… τον Μάρτιο του 2026, τον κυνήγησε μέσα στα στενά», περιγράφει η συνήγορος της οικογένειας του θύματος, αναδεικνύοντας ένα κρίσιμο σοβαρό συμβάν που είχε προηγηθεί της δολοφονίας στην Αμμουδάρα.

Σύμφωνα με την Αλεξάνδρα Σπανάκη, το περιστατικό σημειώθηκε μόλις λίγους μήνες πριν, τον Φεβρουάριο του 2026, όταν ο Νικήτας βρέθηκε αντιμέτωπος με τον άνθρωπο που όπως αποδείχθηκε θα του στερούσε αργότερα τη ζωή.

«Το κυνήγησε μέσα στα στενά, ενώ το ίδιο βρισκόταν στη δουλειά του και εκείνο φώναζε βοήθεια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η καταδίωξη σταμάτησε μόνο όταν ο νεαρός κατάφερε να βρει καταφύγιο: «Έτρεξε σε ένα διέξοδο και άνοιξε μια γυναίκα την πόρτα και το παιδί πήγε στο σπίτι και γλίτωσε τότε».

Ύστερα από αυτό το περιστατικό, ο 20χρονος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία. «Το παιδί το κατήγγειλε… δεν μπορώ να γνωρίζω αν διαβιβάστηκε αυτή η δικογραφία» είπε αφήνοντας αιχμές για το αν υπήρξε η απαιτούμενη αντίδραση από τις αρχές.

Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε ότι ήδη από το 2024 είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι στον δράστη. «Ένα χρόνο πριν επιβλήθηκαν όροι… οι οποίοι παραβιάστηκαν επανειλημμένως. Συνέχισε να απειλεί… θεωρώ ότι καθημερινά παραβιαζόταν οι όροι αυτοί».

«Το βίωνε καθημερινά»

Η καταδίωξη, σύμφωνα με την ίδια, δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος μιας καθημερινότητας φόβου. «Το βίωνε καθημερινά… περνούσε και τον κοίταζε απειλητικά με ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο».

Η συνήγορος θέτει ευθέως το ζήτημα της μη ενεργοποίησης αυστηρότερων μέτρων. «Εφόσον οι όροι παραβιάστηκαν… ανακαλούνται και επιβάλλεται η προσωρινή κράτηση. Κάτι που εδώ δεν έγινε», επισημαίνει.

Στελέχη της Ασφάλειας Ηρακλείου προσπαθούν να ανασυνθέσουν καρέ-καρέ το αιματοβαμμένο σκηνικό μέσα από μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό και να αποσαφηνίσουν τι προηγήθηκε της εκτέλεσης του 21χρονου. Ευρήματα που θα συνεκτιμηθούν με όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν από το ιστορικό της υπόθεσης, καταγγελίες, μηνύσεις, συστάσεις, δικογραφίες κλπ

Μάλιστα αμέσως μετά την εκτέλεση του 21χρονου Νικήτα, όπως τον φώναζαν οι φίλοι του, ο 54χρονος επιβιβάστηκε ξανά στο αυτοκίνητό του, πήγε στην περιοχή του Γαζίου, άφησε τη σύζυγό του σπίτι και ακολούθως πήγε στο Α.Τ. Μαλεβιζίου όπου και παραδόθηκε.