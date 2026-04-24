Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Αναβλήθηκε για την Δευτέρα η δίκη των τριών συλληφθέντων – «Ήταν η πρώτη της αγάπη» λέει η μητέρα της πρώην συντρόφου του 27χρονου

Οι νεαροί συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη , ενώ κατέθεσαν και οι μητέρες τους
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για την δολοφονία του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για την δολοφονία του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Για τη Δευτέρα 27 Απριλίου αναβλήθηκε η δίκη των τριών συλληφθέντων για εμπλοκή τους στην υπόθεση άγριας δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Μέχρι τότε οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά τους συνηγόρους τους οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν στις αρχές αυτοβούλως και δήλωσαν ενώπιον αυτοφώρου, ότι δεν είναι ύποπτοι φυγής. Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του 20χρονου, ο οποίος, κατά την απολογία του αποδέχθηκε τις εις βάρος του κατηγορίες για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Παράλληλα, σήμερα κατέθεσαν και οι τρεις μητέρες των νεαρών συλληφθέντων.

Η μητέρα της 20χρονης που διατηρούσε σχέση με το δράστη είπε κλαίγοντας: «Ήταν η πρώτη της αγάπη το γνώριζα, αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Σπουδάζει και εργάζεται».

Υπενθυμίζεται ότι, ο 20χρονος, μαζί με τον 21χρονο φίλο του και δύο 20χρονες κοπέλες, οδηγήθηκαν στο Ναυτοδικείο Πειραιά, καθώς ο 20χρονος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Εκεί διαχωρίστηκε η δικογραφία. Οι δύο κοπέλες και ο φίλος του, που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία,

Στο Ναυτοδικείο του Πειραιά η δικογραφία χωρίστηκε και έτσι οι δύο κοπέλες και ο 21χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές.

Ελλάδα
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
136
91
87
80
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου στην Κρήτη: Ενίσχυση δυνάμεων και αυξημένη ετοιμότητα
«Όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε τις προληπτικές ενέργειες για να προφυλάξουμε τον εαυτό μας, τη ζωή μας, την περιουσία μας και το φυσικό μας περιβάλλον» σχολίασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου στην Κρήτη
