Δολοφονία τοπογράφου: Αναβιώνει στο δικαστήριο η στυγερή δολοφονία του Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό

Αναβιώνει σήμερα (20.11.25) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η στυγερή δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, στο Ψυχικό τον Ιούλιο του 2024. Στο εδώλιο για την εν ψυχρώ δολοφονία του 51χρονου πατέρα δύο παιδιών, κάθονται ένας 45χρονος που κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας και ο φερόμενος ως συνεργός του.

Ο πρώτος στο δικαστήριο δήλωσε ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας και ο δεύτερος, ελαιοχρωματιστής. Και οι δύο αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται σχετικά με τη δολοφονία του 51χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, απέναντί τους ως κατήγοροι στέκονται η γυναίκα του θύματος, τα δύο του παιδιά και οι γονείς του, οι οποίοι και δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πρώτη κατέθεσε η χήρα του τοπογράφου, η οποία χαρακτήρισε τον άνδρα της ως έναν άνθρωπο καλοπροαίρετο και γενναιόδωρο, με κίνητρο στη ζωή του, τη δουλειά του και την οικογένειά του.

Η μάρτυρας ρωτήθηκε αν ο σύζυγός της είχε δεχθεί απειλές

«Είχαμε δύο περιστατικά το 2021» κατέθεσε η χήρα θύματος, «ένα το Μάρτιο μικρό περιστατικό ξυλοδαρμού και μετά τον Σεπτέμβριο», ανέφερε η γυναίκα και περιέγραψε πως στο τελευταίο «άκουσε φωνές και είδε μια μηχανή να είναι κρυμμένη κάτω από ένα δέντρο». «Ακούστηκε “ένα βοήθεια χτυπήσανε τον Παναγιώτη”. Τον βρήκα μέσα στα αίματα. Τον ρώτησα τι έγινε και μου είπε “ήρθε κάποιος και όρμηξε πάνω μου και με χτύπησε”. Του έριξε ο δράστης τις μπουνιές και έφυγε. Ο άνδρας μου πήγε κατευθείαν στην αστυνομία» ανέφερε η γυναίκα. Μάλιστα ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου αν πήγε πουθενά το μυαλό του, η γυναίκα απάντησε «σε μεσίτη στη Μύκονο. “Μάθαμε ότι αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη περίοδο ότι δεν μιλούσε με καλά λόγια για τον Παναγιώτη. Είχαν μια συνεργασία που δεν προχώρησε. Μετά ο Παναγιώτης σταμάτησε κάθε συνεργασία μαζί του», είπε η μάρτυρας και συμπλήρωσε ότι ο σύζυγος της είχε «κατά τρομοκρατηθεί» από αυτά τα περιστατικά και «ένιωθε ασφαλής να πηγαινοέρχεται πάντα μαζί με κάποιον».

Μάλιστα, όπως είπε η γυναίκα, προσπάθησαν να αλλάξουν σπίτι για να είναι πιο ασφαλείς. Η μεσίτρια που ασχολήθηκε με την ανεύρεση σπιτιού ήταν από τη Μύκονο, είπε η γυναίκα και εν συνεχεία αναφέρθηκε σε σπίτι επί της οδού Μπακοπούλου, το οποίο όπως διαπίστωσαν μετά τη δολοφονία του τοπογράφου γειτνίαζε με σπίτι στο οποίο έμενε ο φερόμενος ως εκτελεστής του άνδρα της!

Οι… συμπτώσεις συνεχίστηκαν με το σπίτι που βρήκαν τελικά σε άλλη οδό, στο υπόγειο πάρκινγκ του οποίου, βρέθηκαν τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία και διέμενε η αδελφή του κατηγορούμενου! Τις περίεργες συμπτώσεις σχολίασε και η εισαγγελέας: «Είναι μια μεγάλη σύμπτωση πάντως. Ολόκληρη η Αθήνα, τόσα σπίτια και εσείς βρήκατε αυτά τα δύο…»

Στη συνέχεια κατέθεσε συνεργάτης του θύματος, που επίσης ρωτήθηκε για το αν είχε αντιληφθεί επιθέσεις ή απειλές στο θύμα. «Κάποια μέρα φεύγοντας από το γραφείο είδα δυο πιτσιρικάδες, έγινε μια συμπλοκή, είχαν σπρώξει τον Παναγιώτη. Αυτό το περαστικό το αξιολογήσαμε χαζά δεν δώσαμε κάποια βάση. Είπαμε ότι είναι τυχαίο. Στο επόμενο περιστατικό όμως δεν ήμουν παρών με πήρε τηλέφωνο η σύζυγος και μου είπε ότι χτύπησαν τον Παναγιώτη. Έμαθα ότι ήταν δυο άτομα με μηχανή. Ο Παναγιώτης νόμιζε πως ήταν κάποιος κούριερ. Το καταγγείλαμε το περιστατικό αλλά δεν μάθαμε ποτέ» κατέθεσε ο μάρτυρας.

Πρόεδρος: Σας είχε πει τίποτα το θύμα για το μεσίτη;

Μάρτυρας: Τον υποψιάζονταν γενικώς υπήρχε κάποια ασυμφωνία με κάποια συνεργασία και διακόψαμε κάθε επαγγελματική σχέση.

Πρόεδρος: Είχε συνοδεία;

Μάρτυρας: Τον πήγαινα εγώ σπίτι, η σύζυγος είχε άγχος. Αυτό όμως περνώντας ο καιρός είχε λίγο χαλαρώσει.

Ακολούθως ο μάρτυρας αναφέρθηκε στη δολοφονία του συνεργάτη του. «Άκουσα τους πυροβολισμούς κατέβηκα κάτω και είδα το μηχανάκι…. Ένα σκούτερ μαύρο, ο αναβάτης φορούσε άσπρο κράνος και ένα μαύρο τζάκετ. Το μυαλό μου πήγε στη Μύκονο, επειδή το αντικείμενό μας σε μεγάλο βαθμό ήταν εκεί, δεν πήγε το μυαλό μου σε κάποιο συγκεκριμένα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ αντιδικίες», είπε ο μάρτυρας.

Η δίκη συνεχίζεται.